10 влучних цитат королеви сарказму Фаїни Раневської

У неділю, 19 липня, виповнюється рівно 36 років з того дня, коли померла знаменита радянська актриса Фаїна Раневська.

За життя актриса славилася своїм іскрометним гумором і брутальними висловлюваннями. Багатьом вона запам'яталася як філософ з цигаркою в зубах: хтось називав її скандальною, боявся або уникав, а хтось обожнював. Однак при всьому цьому легендарна Раневська була самотньою і вразливою особистістю. OBOZREVATEL пропонує згадати найвлучніші цитати актриси.

Фаїна Раневська та Любов Орлова в постановці Театру імені Мосради "Сомов та інші", 1950-ті роки bulvar.com.ua

Жінки, звичайно, розумніші. Ви коли-небудь чули про жінку, яка б втратила голову лише від того, що в чоловіка гарні ноги?

Під найгарнішим хвостом павича ховається звичайнісінька курка. Так що менше пафосу, панове.

Я помітила, що якщо не їсти хліб, цукор, жирне м'ясо, не пити пиво з рибкою – морда стає меншою, але більш сумною.

Краще бути гарною людиною, яка лається матом, ніж тихою, вихованою тварюкою.

Фаїна Раневська в Баку, 1929 рік ranevskaja.narod.ru

Про Володимира Леніна: Знаєте, коли я побачила цього лисого на броньовику, то зрозуміла: на нас чекають великі неприємності.

Все приємне в цьому світі або шкідливе, або аморальне, або веде до ожиріння.

Хрін, покладений на думку оточуючих, забезпечує спокійне та щасливе життя.

Якщо жінка йде з опущеною головою – у неї є коханець! Якщо жінка йде з гордо піднятою головою – у неї є коханець! Якщо жінка тримає голову прямо – у неї є коханець! І взагалі – якщо в жінки є голова, то в неї є коханець!

Фаїна Раневська, її подруга Ніна Сухоцька і пес Хлопчик на прогулянці, 1980 рік toptales.cc

Відпускайте ідіотів і клоунів зі свого життя. Цирк повинен гастролювати.

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