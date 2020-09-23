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Каменських оголила груди на камеру і вразила мережу. Фото

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Папараці
4,2 т.
Каменських вразила мережу пікантними фото. Джерело: Instagram

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, поділилася з шанувальниками пікантними фото, на яких засвітила голі груди.

Відповідні знімки 33-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в одних лише бікіні, прикривши інтимну частину тіла руками (фото дивіться нижче).

"Починайте кожен свій день з правильних думок. З любові до себе і з внутрішньої впевненості, що у вас все вийде!" – написала Каменських.

Каменських опублікувала пікантні фото.

Шанувальники не змогли пройти повз пікантної публікації співачки та засипали її компліментами.

"Ви шикарні", "Дуже сексуально", "Попа краща, ніж у Кім", "Найкрасивіша жінка", "Потапу пощастило", – написали в коментарях.

Каменських засипали компліментами.
Шанувальники в захваті від фігури співачки.

Каменських оголила груди на камеру: дивитися інші фото

Каменських позувала топлес.
Каменських показала пишні форми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських розкрила секрет щасливих стосунків зі своїм чоловіком Потапом (Олексій Потапенко).

зірки в бікінішоу-бизнесНастя Каменських (NK)
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