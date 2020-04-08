У Львові вбито лідера "Лесик Band" Олександра Дацюка: чим прославився музикант

Музикант Олександр Дацюк, якого жорстоко вбив 7 квітня безхатченко у Львові, зібрав свій гурт "Лесик Band" ще в 1990 році та став відомим завдяки фестивалям і гастролям для діаспори.

Він народився 11 червня 1963 року у Львові. Закінчив училище культури за класом "диригент хору". Дацюк став одним із засновників Львівського рокклубу.

Його пісні мали популярність як в Україні, так за її межами, особливо в еміграційних колах слов'янських народів. "Лесик" використовував легкий суржик, де були чутні польські, російські, англійські словосполучення.

Дацюк у молодості rock.lviv.ua

У грудні 1991 року на студії відомого львівського композитора та скрипаля Олега Кульчицького був записаний перший альбом колективу "Жахливий сон". Услід за ним, у березні 1992-го, на матеріалі 80-х з'явився другий – "Iнструкція".

Далі вийшли альбоми "Мудрий вуйцьо" (1992) і "П'юре" (1993). Популярність пісень: "Горбатий", "Джулія", "Забава", "Колискова" (перша в хіт-параді української служби радіо в Парижі), "Бразилія", "Випий за старого", "Кривавий блюз", "Раннє село" .

У 1994-1995 роках "Лесик-Band" став дипломантом фестивалю популярної музики "Мелодія". На студії хорової капели "Трембіта" записав альбом "Цирк на дроті" (1995).

У 1996 році Київська національна академія (НАК) випустила CD альбоми: "Добра мадонна" й "Цирк на дроті".

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Знаковим для "Лесик Band" став 2002 рік, коли побачив світ довгоочікуваний новий альбом "Дев'ять бабиних приколів", а також до десятої річниці творчості групи в подарунок шанувальникам трилогія: "Коли гості в хаті", "Rock&Roll із салом", "Блюз для фраєрів".

Протягом останніх п'яти років "Лесик Band" як колектив працював більше за запрошеннями організаторів шоу-програм, фестивалів. Часто група виступала з творчими зустрічами в клубах і молодіжних організаціях.

Дацюк же працював над новими творчими проєктами. Багато записував на студії, писав пісні для дитячих естрадних колективів та молодих виконавців.

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