НП із літаком Кіркорова: артист дав перший коментар

Російський співак Філіп Кіркоров розповів про надзвичайну подію, яка 18 червня трапилася з літаком, на якому він разом зі своїми дітьми повертався з гастролей по Болгарії.

Подробицями поділився він у коментарі "Комсомольській правді". Нагадаємо, при посадці в аеропорту Домодєдово шасі з гуркотом вдарилися об посадкову смугу і лайнер пішов на друге коло.

"Хвилююче було за дітей. Але як міг заспокоїв, сказав, що це "американські гірки", – розповів артист.

Філіп Кірокоров cgg.ru

"Ми якраз збираємося на день народження Мартіна (29 червня) в "Діснейленд". І я пояснив дітям, що це генеральна репетиція перед "Діснейлендом", що все добре. Хоча складно було. Треба було і самим заспокоїтися і дітей заспокоїти, тому що ситуація нештатна", – продовжив Кіркоров.

Діти Кіркорова kp.ru

За словами співака, літак вдалося вдало посадити з другої спроби тільки завдяки професіоналізму екіпажу.

"Приємного мало, але пілоти спрацювали злагоджено і з другої спроби все закінчилося успішно. Всі вже роз'їжджаються по домівках. Значить, не час іще", – підсумував він.

Примітно, що в авіакомпанії S7 спростували НП. "Інформація про жорстку посадку не відповідає дійсності. За рішенням КПС, через вітер був виконаний вихід на друге коло. Після чого літак здійснив посадку в штатному режимі. Літак уже вилетів у наступний рейс точно за розкладом", – відзначили в S7.

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