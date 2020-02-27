Новий номер журналу OBOZREVATEL: Настя Каменських, Бред Пітт і королівські пристрасті

OBOZREVATEL випустив сьомий номер журналу для тих, хто шукає якісну і цікаву інформацію в друкованих ЗМІ.

Його обкладинку прикрасила українська співачка Настя Каменських. З цього номера ми плануємо видавати журнал щомісяця.

У номері за березень ви знайдете:

Королівські пристрасті. Хто відмовився від монарших привілеїв

Ексклюзивну карикатуру до матеріалу від відомого українського карикатуриста Юрія Журавля

Тріумфаторів GRAMMY і "Оскара" Біллі Айлиш і Бреда Пітта

Стильні жінки 60+, які надихають

Найшвидші електрокари

Спортсменів, які найбільше заробляють в інстаграм

Корисні сніданки: п'ять ідей для тих, хто любить себе

Редакція підготувала багато актуального ексклюзивного контенту.

Видання відрізняє принципово новий формат подачі інформації. Візуальна концепція дозволяє зрозуміло і цікаво розповісти про найбільш важливі теми. Загальний тон номера підкреслює слоган OBOZREVATEL – "Кожен знайде своє".

Крім того, читачі зможуть знайти на сайті теми, які їм сподобалися, використовуючи QR-код, розміщений в кожному матеріалі журналу.

Новий номер можна знайти:

м. Київ, аеропорт "Бориспіль" – бізнес-зали та VIP-зали МАУ – бізнес-клас на борту літаків Ресторан GRIGLIATA Ресторан і кондитерська KALYNA Мережа ресторанів La Famiglia Мережа ресторанів TARANTINO family Мережа ресторанів "Борщ" при заправках KLO Ресторан Grill do Brasil Більярдний клуб Buffalo Мережа магазинів "ВЕНЕТО" по Україні Мережа заправок SUNOIL по Україні Салони краси Kika-Style Салон краси Hair Horse Салон краси Brow Bar ТРЦ "Мандарин Плаза" БЦ і ТРЦ "Гулівер" м. Київ, Паспортний Сервіс: пл. Перемоги, 3. пр-т. М. Бажана, 1 Е м Черкаси, ТРК ВІККА м Львів, медичний курорт Edem Resort Medical & SPA м Дніпро:

готелі: "Україна", "Асторія", "Європейський".

Клініка Сімейної Медицини.

ТЦ "Гранд Плаза", "ПАСАЖ".

Ресторани: "Пеперроні", "Тераса", "Сафарі".

Офісні центри: вул. Героїв Майдану, 1; вул. Т. Шевченка, 59.

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