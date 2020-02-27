Головна Новини
27 лютого • оновлено в 14:14
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

Новий номер журналу OBOZREVATEL: Настя Каменських, Бред Пітт і королівські пристрасті

1.9т
Читати матеріал російською

OBOZREVATEL випустив сьомий номер журналу для тих, хто шукає якісну і цікаву інформацію в друкованих ЗМІ.

Його обкладинку прикрасила українська співачка Настя Каменських. З цього номера ми плануємо видавати журнал щомісяця.

Новий номер журналу OBOZREVATEL: Настя Каменських, Бред Пітт і королівські пристрасті

У номері за березень ви знайдете:

  • Королівські пристрасті. Хто відмовився від монарших привілеїв

Новий номер журналу OBOZREVATEL: Настя Каменських, Бред Пітт і королівські пристрасті

  • Ексклюзивну карикатуру до матеріалу від відомого українського карикатуриста Юрія Журавля

Новий номер журналу OBOZREVATEL: Настя Каменських, Бред Пітт і королівські пристрасті

  • Тріумфаторів GRAMMY і "Оскара" Біллі Айлиш і Бреда Пітта

Новий номер журналу OBOZREVATEL: Настя Каменських, Бред Пітт і королівські пристрасті

Новий номер журналу OBOZREVATEL: Настя Каменських, Бред Пітт і королівські пристрасті

  • Стильні жінки 60+, які надихають

Новий номер журналу OBOZREVATEL: Настя Каменських, Бред Пітт і королівські пристрасті

  • Найшвидші електрокари

Новий номер журналу OBOZREVATEL: Настя Каменських, Бред Пітт і королівські пристрасті

Спортсменів, які найбільше заробляють в інстаграм

Новий номер журналу OBOZREVATEL: Настя Каменських, Бред Пітт і королівські пристрасті

Корисні сніданки: п'ять ідей для тих, хто любить себе

Новий номер журналу OBOZREVATEL: Настя Каменських, Бред Пітт і королівські пристрасті

Редакція підготувала багато актуального ексклюзивного контенту.

Видання відрізняє принципово новий формат подачі інформації. Візуальна концепція дозволяє зрозуміло і цікаво розповісти про найбільш важливі теми. Загальний тон номера підкреслює слоган OBOZREVATEL"Кожен знайде своє".

Крім того, читачі зможуть знайти на сайті теми, які їм сподобалися, використовуючи QR-код, розміщений в кожному матеріалі журналу.

Новий номер можна знайти:

  1. м. Київ, аеропорт "Бориспіль" – бізнес-зали та VIP-зали

  2. МАУ – бізнес-клас на борту літаків

  3. Ресторан GRIGLIATA

  4. Ресторан і кондитерська KALYNA

  5. Мережа ресторанів La Famiglia

  6. Мережа ресторанів TARANTINO family

  7. Мережа ресторанів "Борщ" при заправках KLO

  8. Ресторан Grill do Brasil

  9. Більярдний клуб Buffalo

  10. Мережа магазинів "ВЕНЕТО" по Україні

  11. Мережа заправок SUNOIL по Україні

  12. Салони краси Kika-Style

  13. Салон краси Hair Horse

  14. Салон краси Brow Bar

  15. ТРЦ "Мандарин Плаза"

  16. БЦ і ТРЦ "Гулівер"

  17. м. Київ, Паспортний Сервіс: пл. Перемоги, 3. пр-т. М. Бажана, 1 Е

  18. м Черкаси, ТРК ВІККА

  19. м Львів, медичний курорт Edem Resort Medical & SPA

  20. м Дніпро:

готелі: "Україна", "Асторія", "Європейський".

Клініка Сімейної Медицини.

ТЦ "Гранд Плаза", "ПАСАЖ".

Ресторани: "Пеперроні", "Тераса", "Сафарі".

Офісні центри: вул. Героїв Майдану, 1; вул. Т. Шевченка, 59.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Букет Красивый
Букет Красивый
Наську топтап аотря эх таки хоть?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Сподіваюсь, що хоч в друкованому Обозі не буде вис*рів кремлеботів і путрастів!(((
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Букет Красивый
Букет Красивый
Соломянюк Олекса, отпердоолят тебя в срааку
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги