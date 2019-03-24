Ніяких вибачень? Собчак різко відповіла Кожевніковій на "скандал з трусами"

Російська журналістка і ведуча Ксенія Собчак не намагалася помиритися з актрисою і екс-депутатом Держдуми Марією Кожевнікова.

Як передає "Стархіт", про це Собчак заявила після того, як артистка в ефірі телеканалу розповіла свою версію конфлікту, що стався в 2011 році. Тоді ведуча опублікувала в мережі вульгарне фото Кожевнікової.

"Я дійсно написала щось в стилі "цікаво, як вигадливо потрапила в Державну Думу Марія Кожевнікова" і розмістила одне з її еротичних фото. Я дійсно не розумію, чому вищий законодавчий орган став місцем скупчення актрис, спортсменів і співаків", — розповіла Собчак.

За словами Собчак, вона ніколи не намагалася вибачитися перед Кожевніковою, з якою нібито ніколи не була добре знайома.

Марія Кожевнікова і Ксенія Собчак

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вразила інтимною розповіддю про особисту бесіду з телезіркою і журналісткою Ксенією Собчак, з якої перебуває у сварці багато років.

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