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Ніхто не плакав: в мережі показали цинізм зірок РФ на похоронах Началової

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Російські зірки не плакали на похоронах співачки Юлії Началової 21 березня, яка померла 16 березня.

На це звернула увагу блогер Олена Міро, опублікувавши знімки з російськими артистами, які ховали сухі очі за темними окулярами.

Серед зірок на похоронах були помічені Катя Лель, Філіп Кіркоров, Жасмін, Анастасія Стоцька та інші.

Новини
Народний артист Росії зліг після похорону Началової
Ніхто не плакав: в мережі показали цинізм зірок РФ на похоронах Началової
Ніхто не плакав: в мережі показали цинізм зірок РФ на похоронах Началової
Ніхто не плакав: в мережі показали цинізм зірок РФ на похоронах Началової
Ніхто не плакав: в мережі показали цинізм зірок РФ на похоронах Началової
Ніхто не плакав: в мережі показали цинізм зірок РФ на похоронах Началової

Як повідомляв OBOZREVATEL, Невзоров їдко висловився про померлу Началову, з сарказмом припустивши, що тіло зірки варто було б поховати в Мавзолеї замість Леніна.

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Особи
Юлія НачаловаФіліп КіркоровКатя ЛельАнастасія СтоцькаЖасмін
Місце
Росія
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