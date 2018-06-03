Ні "російськомовному шлаку": "Правий сектор" зробив попередження Потапу

Регіональна організація "Правого сектора" в Тернополі не виключила радикальних дій у разі, якщо концерт Потапа і його групи "MOZGI" в місті не буде скасований.

"Закликаємо всіх свідомих українців, представників культури, музикантів, прийти і продемонструвати, що нам не потрібен пострадянський, низькосортний, російськомовний шлак", - сказано в заяві організації в Facebook.

Активісти підкреслили, що розглядають концерт Потапа і групи "MOZGI" "як явище, що сприяє експансії російської культури і загрожує культурному становищу країни".

В "Правом секторі" заявили про намір діяти рішуче в разі проведення концертів.

"Залишаємо за собою право діяти в інтересах України та захищати її всіма доступними методами", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, концерти Віталія Козловського після скандалу через його виступи в Москві були скасовані у Львові, Києві та Одесі .