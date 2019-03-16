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"Нездорова любов!" Дружина зірки серіалу "Мажори" поскаржилася на тиранію чоловіка

2.1тЧитати матеріал російською

Російська актриса Агата Муценіеце зізналася, що її чоловік, зірка серіалу "Мажори" Павло Прилучний схожий на її батька, який помер від алкоголізму і був схильний до імпульсивної і неадекватної поведінки.

За її словами, артист дуже ревнивий, а через кожну сварку погрожує розлученням. Про це вона розповіла в ефірі шоу "П'ятниця з Регіною", куди прийшла разом з донькою.

Під час бесіди з Регіною Тодоренко Агата Муценіеце зізналася, що досі не може побороти психологічні проблеми, пов'язані зі спогадами про рідного батька. Зірка зізналася, що збирається йти до психолога, щоб опрацювати історію з татом і заодно навести порядок у власній родині, де теж мають місце нездорові стосунки.

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"Папа був схожий за характером на Пашу. Помер від алкоголізму. Людина схильна до залежностей. Його любов до мене теж нездорова. Наприклад, я не можу поїхати з дітьми на море, тому що він мене не відпускає, погрожуватиме розлученням знову. Він такий, імпульсивний!", - сказала актриса.

Павло Прилучний і Агата Муценіеце

Павло Прилучний і Агата Муценіеце

agataagata@instagram

Агата Муценіеце також розповіла, що зараз Павло Прилучний живе відлюдником. Після галасу, пов'язаного з їх можливим розлученням, актор змінив номер телефону і тепер спілкується тільки з дружиною або зі своїм агентом. Сама актриса, навпаки, планує присвятити цей рік кар'єрі. Хоча й не заперечує той факт, що чоловік просить у неї ще одну дитину, щоб утримати її в родині. "Не прив'яжеш ти ніколи ні грошима, ні будинками. І третьою дитиною не прив'яжеш", - впевнена Агата.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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