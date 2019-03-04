"Звинуватили у викраденні дитини на органи": Данилко розповів про гучний скандал у сім'ї

Шоумен і продюсер Андрій Данилко розповів про гучний скандал, який стався в його родині. Через серйозний конфлікт артист вже багато років не спілкується зі своєю рідною сестрою Галиною Гришко.

Так, за його словами, раніше сестра звинуватила його у "викраденні племінника з метою продати його на органи". Про це Андрій розповів у шоу "Ходят слухи", випуск якого опублікований на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я не спілкуюся з рідною сестрою вже давно. Була ситуація, коли вона вчинила неправильно і це мене дуже зачепило. Одного разу я побачив, що її син і мій племінник дуже погано себе почуває. Я поклав його в клініку й, знаючи її нестабільний характер (вона конфліктна людина), не сказав, у якій саме лікарні лежить хлопець. Вона звинуватила мене у викраденні дитини", – поділився Андрій Данилко з ведучою Раміною Есхакзай.

Андрій Данилко Гордон

Також він пояснив, що приховав місце перебування дитини, щоб уникнути скандалів сестри з медиками.

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"Вона написала заяву в міліцію на мене, нібито я вкрав у неї дитину на органи. Приїхали на студію заарештовувати. Коли правоохоронці побачили мене, то злякалися, сказали, що моя сестра "з дивацтвами", але вони не могли не відреагувати на її заяву. Мені стало погано, відтоді я принципово не спілкуюся з нею", – додав музикант.

Крім цього, Данилко зізнався, що не бажає миритися зі старшою сестрою, але в той же час із племінником відносини підтримує і навіть купив для нього окрему квартиру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на фоні скандалу навколо участі України в пісенному конкурсі Євробачення-2019, Данилко закликав українців бути добрішими. Він також прокоментував скандал навколо MARUV, зазначивши, що тепер співачка в "шоколаді".

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