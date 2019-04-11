Зрадив з близькою подругою: в ЗМІ повідомили про скандал між Міддлтон і принцом Вільямом

Західні ЗМІ повідомили про те, що британський принц Вільям зрадив Кейт Міддлтон з її близькою подругою.

Нібито близько року тому, коли Кейт була вагітна третьою дитиною, британський принц надмирно близько здружився з Роуз Ханбері – колишньою моделлю аристократичного походження, а нині дружиною 58-річного Девіда Роксеведжа, маркіза Чамлі. Про це пише Нollywood Life.

Плітки про роман принца і Ханбері почали поширюватися близько півроку тому. Коли до Міддлтон дійшли ці чутки, вона попросила у чоловіка пояснень. Той висміяв її побоювання, заявивши, що нічого подібного між ними не було.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон us.hola.com

Кейт нібито не стала ускладнювати ситуацію, але тим не менше наполягла на тому, щоб приятельські відносини між двома подружніми парами були припинені. Герцогиня Кембриджська веліла, щоб Вільям вивів Роуз і Девіда з внутрішнього кола їхніх близьких друзів.

"Кейт побачила дружбу Вільяма з Роуз зовсім в іншому світлі. І її довіру до чоловіка було підірвано... Їх сприймають, як ідеальну пару, у якій не може бути щось не в порядку. Але реальність така, що більшість пар стикається зі своїми проблемами. І Вільям з Кейт– не виняток", – пишуть ЗМІ.

Роуз Ханбері і Кейт Міддлтон The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон серйозно посварилася з однією зі своїх кращих подруг - 35-річною Роуз Ханбері. Причина сварки між між подругами тоді не розкривалася.

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