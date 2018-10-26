Зоряні учасники "Фабрики зірок-3" одружилися

Українська співачка Лавіка (справжнє ім'я - Люба Юнак), яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2016 і учасник проекту "BRO Borisenko Brothers" Вова Борисенко одружилися.

Про одруження пара розповіла в інтерв'ю журналу Viva.

Пишну урочистість пара влаштовувати не стала.

"Я ще той "подарунок долі" для романтика. Справа в тому, що у мене весілляфобія. Головною героїнею урочистості я себе категорично не бачу. Хіба що "нареченою, що втекла". І так було завжди", - розповіла співачка.

Лавіка також розповіла, як батьки поставилися до її вибору.

"Вони бачили Вову тільки по телевізору і були переконані, що він підліток. Я не знала, як довести їм, що насправді мій Вова неймовірно мудрий і зрілий", - сказала вона.

Пара познайомилася в 2009 році на "Фабриці зірок-3", учасниками якої обоє були. Люба - як сольна співачка, а Вова разом зі своїм братом-близнюком Сашею Борисенком.

Роман зав'язався тільки в 2016 році. Артисти довгий час приховували свої стосунки.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, брати Борисенки втомилися від того, що їх вважають юними і не зовсім серйозними артистами. Артисти вирішили дати перший сольний акустичний концерт у київському smart cafe Bibliotech.