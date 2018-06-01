"Зоряна" відпустка: де і як відпочивають українські артисти

Артисти намагаються знайти в щільному концертному графіку і роботі на студії час на подорожі по Україні або за кордон.

Відпочинок співачки Alyosha важко назвати тривалим. Співачка всього на кілька днів вирвалася в Хмельницьку область разом з чоловіком, Тарасом Тополею. Alyosha поділилася фото з поїздки на своїй сторінці в Instagram, залишивши ніжний підпис "І нехай весь світ зачекає ...". Читачі співачки в коментарях не поскупилися на компліменти гармонійної парі.

Instagram Alyosha

Instagram Alyosha

Співачка VALEVSKAYA для відпочинку обрала південне узбережжя Кіпру. Разом з чоловіком і друзями виконавиця відмінно проводить час в Лімасолі, цією інформацією вона і ділиться на своїй сторінці в Facebook. VALEVSKAYA не забуває і про фотографії в купальниках. Співачка сміливо позує в бікіні, демонструючи спортивну фігуру і ідеальний прес.

Facebook VALEVSKAYA

Facebook VALEVSKAYA

Facebook VALEVSKAYA

Співачка Наталя Гордієнко вирушила в сонячну Грецію. Чоловік виконавиці, ралійний штурман Павло Черепін, бере участь в "Ралі Акрополіс". Наталя не тільки підтримує чоловіка в підготовці до важливого змагання, а й встигає насолодитися місцевими пам'ятками. Не забуває Гордієнко і про свій відеоблог: найближчим часом співачка обіцяє новий випуск влогу, в якому вона поділиться враженнями від поїздки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірки вітчизняного шоу-бізнесу також відзначають День захисту дітей 2018, активно показуючи шанувальникам фото своїх спадкоємців.