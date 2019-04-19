Зламала череп сину: в родині зірки "Американського пирога" трапилася жахлива НП

У родині американського актора Джейсона Біггса, який відомий головною роллю у молодіжній комедії "Американський пиріг", трапилася надзвичайна подія: його дружина "впустила" їхнього 5-річного сина. В результаті падіння хлопчик отримав серйозні травми.

Дружина Біггса — 39-річна актриса Дженні Моллен — написала у своєму Instagram-акаунті пост про те, що трапилося. Вона розповіла, що ненароком упустила на підлогу 5-річного сина Сіда, і той так сильно вдарився, що "зламав череп". Хлопчика терміново доправили в лікарню і помістили в реанімацію.

"У суботу ввечері я впустила сина на голову, в результаті чого він отримав перелом черепа і потрапив у реанімацію. Лікарі зробили все можливе, щоб він прийшов до тями. Це відбувається повільно..." — зазначила Моллен.

Джейсон Біггс у фільмі "Американський пиріг" Tochka.net

Дженні подякувала медичному персоналу і звернулася до батьків, які теж можуть потрапити в подібні страшні ситуації.

"Моє серце звертається до всіх батьків, які колись можуть опинитися в такому становищі. Ви не самотні...", — написала актриса.

Зазначимо, Біггс і Моллен познайомилися на зйомках фільму "Дівчина мого найкращого друга" і одружилися у 2008 році. Вони виховують двох синів і часто викладають милі спільні знімки з дітьми в соцмережах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що у столиці Шотландії Единбурзі застрелили боксера і актора Бредлі Велша, відомого роллю у фільмі "Т2 Трейнспоттінг ("На голці-2"). Інцидент стався практично на порозі його дому, актору було 42 роки.

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