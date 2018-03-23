Зірці "Сватів" зробили екстрену операцію

Скандальний російський актор, зірка серіалу "Свати" Федір Добронравов, якого Міністерство культури України внесло до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці, був екстрено прооперований.
56-річний Добронравов переніс екстрену операцію у зв'язку з інсультом. Актеру стало дуже погано ще в суботу, 17 березня. У артиста порушилася вимова і заніміли лице, рука і нога з одного боку, повідомляє Telegram-канал 112.
З інсультом Добронравов спочатку був госпіталізований в підмосковну клініку, потім терміново переведений до Москви, де і був прооперований.
Федір Добронравов
2000.ua
Зараз життю російського актора нічого не загрожує, однак йому доведеться перенести тривалий і важкий курс відновлювальної терапії.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше зірка скандального серіалу "Свати" Федір Добронравов заявив, що публічно підтримує окупацію Криму, в зв'язку з чим на нього ополчилися багато українців.
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