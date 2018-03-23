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Зірці "Сватів" зробили екстрену операцію

2.1тЧитати новину російською

Скандальний російський актор, зірка серіалу "Свати" Федір Добронравов, якого Міністерство культури України внесло до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці, був екстрено прооперований.

56-річний Добронравов переніс екстрену операцію у зв'язку з інсультом. Актеру стало дуже погано ще в суботу, 17 березня. У артиста порушилася вимова і заніміли лице, рука і нога з одного боку, повідомляє Telegram-канал 112.

З інсультом Добронравов спочатку був госпіталізований в підмосковну клініку, потім терміново переведений до Москви, де і був прооперований.

Федір Добронравов

2000.ua

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Зараз життю російського актора нічого не загрожує, однак йому доведеться перенести тривалий і важкий курс відновлювальної терапії.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше зірка скандального серіалу "Свати" Федір Добронравов заявив, що публічно підтримує окупацію Криму, в зв'язку з чим на нього ополчилися багато українців.

Читайте всі новини по темі "Заборона російських зірок в Україні" на сайті "Обозреватель".

Теми
Заборона російських зірок в УкраїніЗаборона серіалу "Свати" в Україні
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Федір Добронравов
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