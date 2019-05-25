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Зірка "Дом-2" знову зганьбилася в Каннах: з'явилася відповідь

4.7тЧитати матеріал російською

Колишню учасницю російського шоу "Дом-2" модель Вікторію Боню не впустили на Каннський кінофестиваль-2019.

"Боню не пустили на червону килимову доріжку в Каннах. Охоронці просто перекрили їй шлях. Не зрозуміло звичайно, що вона там взагалі робить і на що сподівалася, адже наприклад серед тих кого пустили Кендалл Дженніфер, Дуа Липа, Міла Йовович та інші зірки світового масштабу", - написали в телеграм-каналі"Грязь".

Боня зганьбилася в Каннах

Боня зганьбилася в Каннах

Скрін з відео

На відео можна побачити, що Боня йде по вулиці в оточенні охорони і їй перекривають дорогу.

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Правда сама зірка стверджує, що це була зйомка рекламної кампанії. "Для нашої зйомки перекрили весь Круазет і мене супроводжували 30 добірних професіоналів", - написала Боня у себе в Instagram.

Yesterday we were shooting an amazing #campaign for luxury service here in #Cannes ... The entire #Croisette were closed just for us 🔥 Stunning dress by @joao_rolo_couture Вчора ми знімали шикарну рекламну кампанію для ексклюзивного #securityguard #service 🔥 @ 1_eyeonu Для нашої зйомки перекрили весь # Круазет і мене супроводжували 30 добірних професіоналів від @ 1_eyeonu Шикарне плаття від @joao_rolo_couture наробив шуму, людей неможливо було розштовхати 😆 Все так і хотіли зробити свій кадр 📸 Як вам мій образ ???

Публікація від Victoria Bonya (@victoriabonya)

Як писав OBOZREVATEL, Вікторія Боня не в перший раз ганьбиться на Каннському кінофестивалі. Раніше вона з'явилася на червоній доріжці у червоній сукні з глибоким декольте, але привернути увагу фотографів їй так і не вдалося.

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Тема
Каннський кінофестиваль
Особа
Вікторія Боня
Місце
Франція
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леня зе
леня зе
я хоть и не сторонник этой б.но походу опять пи3дят
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леня зе
леня зе
леня зе, обоз
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