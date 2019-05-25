Зірка "Дом-2" знову зганьбилася в Каннах: з'явилася відповідь

Колишню учасницю російського шоу "Дом-2" модель Вікторію Боню не впустили на Каннський кінофестиваль-2019.

"Боню не пустили на червону килимову доріжку в Каннах. Охоронці просто перекрили їй шлях. Не зрозуміло звичайно, що вона там взагалі робить і на що сподівалася, адже наприклад серед тих кого пустили Кендалл Дженніфер, Дуа Липа, Міла Йовович та інші зірки світового масштабу", - написали в телеграм-каналі"Грязь".

Боня зганьбилася в Каннах Скрін з відео

На відео можна побачити, що Боня йде по вулиці в оточенні охорони і їй перекривають дорогу.

Правда сама зірка стверджує, що це була зйомка рекламної кампанії. "Для нашої зйомки перекрили весь Круазет і мене супроводжували 30 добірних професіоналів", - написала Боня у себе в Instagram.

Як писав OBOZREVATEL, Вікторія Боня не в перший раз ганьбиться на Каннському кінофестивалі. Раніше вона з'явилася на червоній доріжці у червоній сукні з глибоким декольте, але привернути увагу фотографів їй так і не вдалося.

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