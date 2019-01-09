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Зірка Comedy Club розповів про сексуальний досвід із чоловіком

1.5тЧитати матеріал російською

Відомий російський гуморист, зірка проекту Comedy Club Тимур Батрутдінов розповів про "сексуальний досвід" із чоловіком, який він отримав у юнацькому віці.

Так, артист став гостем програми "Зашкварные истории", яка виходить на YouTube. У рамках інтерв'ю він поділився пікантною історією (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Тимура, в юності він майже нічого не знав про геїв, і уявлення про сексуальні меншини у нього склалося лише на підставі фільму "Поліцейська академія".

Тимур Батрутдінов у шоу

Тимур Батрутдінов у шоу "Зашкварные истории"

Скріншот з відео

"Я першокурсник, який дивиться на людей, яких хоча б один раз показали по телевізору, як на напівбогів", — згадав він, зазначивши, що в той час виступав "у підтанцьовці" команди Вищої ліги КВН ЛФІ.

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"Мене один із членів команди КВН "ЛФІ" покликав на афтерпаті. Я був тоді на першому курсі. Не буду говорити його імені. Тусня, сидимо бухаємо на хаті. До кінця підійшла вечірка, всі починають розходитися, і залишається група людей "без житла". Я збираюся іти, і ця людина запропонувала прийняти ванну", – розповів Тимур.

Тимур Батрутдінов у шоу

Тимур Батрутдінов у шоу "Зашкварные истории"

Скріншот з відео

За словами коміка, він погодився залишитися у гостях, оскільки не запідозрив нічого дивного в поведінці знайомих.

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"І тут відкриваються двері, заходить він у рушнику (поки що) і каже: "Ну, слухай, ми ж тут усі друзі... Ти не проти? Я просто теж хотів ванну прийняти, а ти вже набрав воду..." — зазначив Батруднінов, додавши, що прийняв незвичайну ситуацію за своєрідний обряд посвячення у КВНщики.

"Гість" скинув із себе рушник і заліз у ванну до Тимура. Після цього, за словами Батрутдінова, чоловік вийшов із ванної кімнати і пішов спати. Сам же артист розповів, що йому в ту ніч довелося спати на підлозі, оскільки в квартирі було мало місця.

Тимур Батрутдінов у шоу

Тимур Батрутдінов у шоу "Зашкварные истории"

Скріншот з відео

"Прокидаюся від того, що чиясь рука гладить мені груди. Я п'яний спросоння починаю теж гладити цю руку. Починаю з кисті, сповзаю нижче і потрапляю "у волосяні зарості". Я усвідомлюю, що мене гладить мужик, і я гладжу мужика... Не зрозумів, що сталося, швидко схопив свої речі. Усе закінчилося тим, що я просто втік", — згадав зірка Comedy Club.

Обережно, відео містить ненормативну лексику (18+)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярні в РФ коміки Гарік Харламов, Тимур Батрутдінов і Михайло Галустян показали, як могли б скластися відносини країн світу, якби вони були жінками. Відео викликало фурор у мережі, зібравши тисячі переглядів.

Особа
Тимур Батрутдинов
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