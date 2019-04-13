"Зі зброєю проти росіян ходила!" Пригожин "накинувся" на українську співачку

Одіозний російський продюсер, чоловік співачки Валерії Йосип Пригожин несподівано вибухнув образами на адресу української співачки Анастасії Приходько. За словами Пригожина, вона перешкодила Валерії пройти нацвідбір Росії на Євробачення-2009.

Свої скандальні заяви Пригожин озвучив в інтерв'ю виданню "Собеседник". На його думку, Валерію через Приходько "просто кинули".

"Представники одного федерального каналу (там була така Лариса Василівна) мене спочатку переконали, що Валерія повинна представляти Росію. Переговори йшли два місяці. Але син Лариси Василівни на той період був хлопчиком співачки Приходько. І у неї позиції виявилися міцнішими: нічна зозуля денну перекукует", – розповів Пригожин.

При цьому він додав, нібито Приходько в той час поголовно ображала весь "російський народ" і "гидко говорила про євреїв". Продюсер також заявив, що російські телеканали були змушені вирізати "образливі заяви" Приходько з ефірів.

"Вона не пройшла відбір на Євробачення в Україні і з'явилася у нас... Взагалі я міцний чоловік, але в той момент у мене були краплі на очах від кричущої несправедливості. Нас просто використовували для піару, для переглядів. Я вам клянусь і відповідаю за кожне слово! А ця **** потім мене ображала: "Шрек!" І Кобзона ображала. Зі зброєю проти росіян ходила!" – впав в істерику Пригожин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Йосип Пригожин публічно підтримав скандальну переможницю Нацвідбору в Україні на Євробачення-2019 MARUV, яка виступає в Росії, ніж та спровокувала конфлікт. Він зазначив, що в Україні молодим артистам "не дають жити і дихати", а MARUV просто "змусили" відмовитися від конкурсу шляхом тиску.

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