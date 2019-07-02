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"Заради любові і вірності": заборонена СБУ Лоліта зібралася з концертом в "ДНР"

1.5тЧитати матеріал російською

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська, якій раніше СБУ заборонила в'їзд в країну, зібралася з концертом в окупований Донецьк.

Так, концерт відбудеться з нагоди Дня сім'ї, любові і вірності, який відзначається 8 липня. Він запланований дещо раніше – 6 липня. Про це повідомили на сайті "Донецьк Афіша".

Також разом з Лолітою виступить ще один заборонений в Україні російський поп-виконавець Денис Клявер (екс-соліст групи "Чай вдвоем").

Лоліта Мілявська їде в "ДНР"

Лоліта Мілявська їде в "ДНР"

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Захід відбудеться в парку імені Щербакова, який на афіші вказали як "головний столичний парк".

"На сцені столичного парку Щербакова виступлять популярні російські виконавці", – йдеться в повідомленні.

Афіша концерту

Афіша концерту

Нагадаємо, в квітні 2017 року Лоліту, що прямувала в Україну, висадили з поїзда на прикордонному контролі і змусили повертатися в Москву. За словами прес-секретаря Держприкордонслужби України, Лоліті заборонили в'їзд в країну на три роки. Рішення пов'язане з відвідуванням артисткою Керчі у 2015 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта назвала Крим частиною України, засудивши будь-яку війну. Вона зазначила, що не бере участі в політичних іграх і по натурі є пацифістом. Після цього зізнання співачка стала жертвою жорсткого обману.

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Тема
Заборона російських зірок в Україні
Особи
ЛолітаЛоліта Мілявська
Теги
шоу-бизнесНовини Росії
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да хрен с ней,пусть а то с голоду сдохнет старушка))))
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