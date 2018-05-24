Запізнилися мракобіси: Кобзон різко відповів на позбавлення нагород України

Українська влада, яка позбавила у четвер, 24 травня, російського естрадного співака Йосипа Кобзона всіх державних нагород, запізнилася зі своїми "мракобісними рішеннями". Артист нібито відмовився від них ще два роки тому, адже привласнювала йому їх "інша Україна".

Так вже в минулому народний артист України Йосип Кобзон прокоментував порталу РІА ФАН застосовані проти нього заходи України.

"Я два роки тому сказав, що відмовляюся від всіх українських нагород. Тому влада з запізненням приймає якісь мракобісні рішення. Мені нагороди давала інша Україна, тому я дорожу тими нагородами. А те, що зараз так звана мракобісна, проамериканська, нова Україна намагається приймати якісь заходи, я навіть не знаю, як на це реагувати", - в своєму стилі заявив 80-річний Кобзон.

Нагадаємо, з огляду на антиукраїнську позицію співака-соратника терористів "Л/ДНР" в Україні щодо артиста були застосовані: блокування активів, запобігання виведення капіталів за межі України, позбавлення державних нагород України, інших форм відмінності та інші санкції.

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