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Запізнилися мракобіси: Кобзон різко відповів на позбавлення нагород України

12.5тЧитати новину російською

Українська влада, яка позбавила у четвер, 24 травня, російського естрадного співака Йосипа Кобзона всіх державних нагород, запізнилася зі своїми "мракобісними рішеннями". Артист нібито відмовився від них ще два роки тому, адже привласнювала йому їх "інша Україна".

Так вже в минулому народний артист України Йосип Кобзон прокоментував порталу РІА ФАН застосовані проти нього заходи України.

"Я два роки тому сказав, що відмовляюся від всіх українських нагород. Тому влада з запізненням приймає якісь мракобісні рішення. Мені нагороди давала інша Україна, тому я дорожу тими нагородами. А те, що зараз так звана мракобісна, проамериканська, нова Україна намагається приймати якісь заходи, я навіть не знаю, як на це реагувати", - в своєму стилі заявив 80-річний Кобзон.

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Нагадаємо, з огляду на антиукраїнську позицію співака-соратника терористів "Л/ДНР" в Україні щодо артиста були застосовані: блокування активів, запобігання виведення капіталів за межі України, позбавлення державних нагород України, інших форм відмінності та інші санкції.

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Особа
Йосип Кобзон
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Йося дорожит рукой,которая ему даёт на хлеб насущный,поэтому опережает решения украинских политиков.Вот если бы такое решение приняли в россии,думаю,у него парик бы съехал на затылок.Его активы там.
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