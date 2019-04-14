Зал в сльозах: Кароль на ''Голосі країни'' здійснила мрію дитини, яка перемогла рак

Українська співачка і суддя вокального проекту "Голос країни-9" Тіна Кароль здійснила мрію дитини, яка поборола онкологічне захворювання.

8-річний Данило Чобанюк мріяв зустрітися і заспівати з артисткою. Хлопчик став гостем півфіналу, який проходить сьогодні в ефірі "1+1", де його мрія стала реальністю.

Тіна Кароль охоче прийняла пропозицію познайомитися з Данилом і вийшла до дитини в зал. Хлопчик зрадів, але з появою артистки збентежився.

Через деякий час Данило освоївся і навіть зважився заспівати з Тіною Кароль. Разом вони виконали фрагмент з пісню співачки "Україна - це ти".

Зворушливий момент змусив глядачів і саму Тіну Кароль розплакатися. Юний прихильник Тіни Кароль пообіцяв, що обов'язково прийде на шоу "Голос. Діти".

Як писав раніше OBOZREVATEL, в 9 випуску проекту "Голос країни" співак Девід Аксельрод розповів, чому вирішив змінити ім'я. Як зізнався артист у відповідь на питання Потапа, причиною для зміни імені стала складна для нього історія, проте він радий, що зміг поділитися нею з глядачами.

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