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Зал в сльозах: Кароль на ''Голосі країни'' здійснила мрію дитини, яка перемогла рак

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Українська співачка і суддя вокального проекту "Голос країни-9" Тіна Кароль здійснила мрію дитини, яка поборола онкологічне захворювання.

8-річний Данило Чобанюк мріяв зустрітися і заспівати з артисткою. Хлопчик став гостем півфіналу, який проходить сьогодні в ефірі "1+1", де його мрія стала реальністю.

Зал в сльозах: Кароль на ''Голосі країни'' здійснила мрію дитини, яка перемогла рак

Тіна Кароль охоче прийняла пропозицію познайомитися з Данилом і вийшла до дитини в зал. Хлопчик зрадів, але з появою артистки збентежився.

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Через деякий час Данило освоївся і навіть зважився заспівати з Тіною Кароль. Разом вони виконали фрагмент з пісню співачки "Україна - це ти".

Зал в сльозах: Кароль на ''Голосі країни'' здійснила мрію дитини, яка перемогла рак
Зал в сльозах: Кароль на ''Голосі країни'' здійснила мрію дитини, яка перемогла рак

Зворушливий момент змусив глядачів і саму Тіну Кароль розплакатися. Юний прихильник Тіни Кароль пообіцяв, що обов'язково прийде на шоу "Голос. Діти".

Зал в сльозах: Кароль на ''Голосі країни'' здійснила мрію дитини, яка перемогла рак

Як писав раніше OBOZREVATEL, в 9 випуску проекту "Голос країни" співак Девід Аксельрод розповів, чому вирішив змінити ім'я. Як зізнався артист у відповідь на питання Потапа, причиною для зміни імені стала складна для нього історія, проте він радий, що зміг поділитися нею з глядачами.

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Теми
голос країни"Голос. Діти"
Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Тег
Голос країни-9
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