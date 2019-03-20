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"За**ався я уже": Шнуров оголосив про розпад гурту "Ленинград"

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Лідер гурту "Ленинград" Сергій Шнуров заявив про розпад колективу після більш 20 років концертної діяльності.

Так, Шнур уточнив, що стадіонний тур команди в 2019 році стане останнім. Про це музикант написав у середу, 20 березня, на своїй сторінці в Instagram.

Скандальний артист у властивій йому віршованій манері виклав в мережі свої думки, зазначивши, що "20 років він робив одне й теж, і вже за**ався". На думку музиканта, він "зробив свою справу" і вважає гідним піти на піку популярності.

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"За**ався я уже": Шнуров оголосив про розпад гурту "Ленинград"

"За**ався я уже": Шнуров оголосив про розпад гурту "Ленинград"

"За**ався я уже": Шнуров оголосив про розпад гурту "Ленинград"

"За**ався я уже": Шнуров оголосив про розпад гурту "Ленинград"

Як випливає з розміщеної ним афіші, тур гурту стартує 4 червня в Калінінграді, потім "Ленинград" виступить в Москві. Всього в рамках прощального турне відбудеться близько десятка виступів.

Нагадаємо, гурт "Ленінград" був створений в 1997 році в Санкт-Петербурзі. Незмінним лідером колективу і автором більшості пісень є Сергій Шнуров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що Шнуров "подався в політику". Так, Сергій наприкінці лютого 2019 року ввійшов до складу ради при комітеті Держдуми РФ з культури.

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Особи
Сергій Шнуровгрупа "Ленінград"
Тег
Новини Росії
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