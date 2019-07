"За мене вболіває президент": дочка Кошового відзначилася зухвалою заявою на "Голос. Діти"

У неділю, 30 червня, на вокальному проекті "Голос. Діти-5" (етап "Нокаути") виступила Варвара Кошова – дочка зірки студії "Квартал 95" Євгена Кошового. Дівчинка зуміла пройти у фінал шоу, а після свого виступу зухвало пожартувала про президента України Володимира Зеленського.

Так, 11-річна Варя заявила, що за неї вболіває сам президент, оскільки вона також його підтримувалаи під час виборів в Україні. Ролик опубліковано на офіційному каналі дитячого "Голосу" на YouTube (щоб подивитися відео, проскролльте новину до кінця).

Варвара Кошова YouTube (скріншот з відео)

У прямих ефірах Кошова емоційно виконала пісню Call Out My Name канадського співака The Weeknd. Вона зуміла пройти у фінал проекту, а в кінці номера її запитали, чи хворіє за неї президент України, а в минулому колега батька Варвари по сцені Володимир Зеленський.

Варвара Кошова на "Голос. Діти" YouTube

"Ну як це? Я ж за нього вболівала, а він за мене – ні?" – жартома обурилася Варвара.

Варвара Кошова на "Голос. Діти" YouTube

Користувачі мережі похвалили учасницю "Голос. Діти-5" за безпосередність, а також відзначили, що незважаючи на знаменитого батька, вона – боєць і трудяга, і тільки завдяки своїй завзятості зуміла досягти високих результатів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 11-річна Варвара Кошова виступала в третьому ефірі п'ятого сезону проекту "Голос. Діти" з піснею Крістіни Агілери Fall In Line і довела до сліз свого батька Євгена Кошового.

