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"За кого голосувати будете?" Зірки "Кварталу" потішили мережу новим відео

1.1тЧитати матеріал російською

Артисти студії "Квартал 95" розсмішили користувачів мережі серією роликів про "підкуп на виборах", де також пожартували над засновником "Кварталу", кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським.

Так, на відео артисти студії Степан Казанін і Олександр Пікалов висміюють комічну ситуацію підкупу виборців гречкою. У момент, коли один із акторів їсть гречку, його запитують про те, за кого він буде голосувати. Той відповідає у такий спосіб, що ледве можна розібрати прізвище Зеленського. Відеоролики опублікував на своїй сторінці в Instagram Євген Кошовий (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Користувачі оцінили жарт "квартальців", підтримавши їх у коментарях. Багато відзначили, що відео розсмішили їх, а самі артисти уміло іронізують над ситуацією навколо виборів.

Студія "Квартал 95"

Студія "Квартал 95"

"1+1"

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"За кого голосувати будете?" Зірки "Кварталу" потішили мережу новим відео

"За кого голосувати будете?" Зірки "Кварталу" потішили мережу новим відео

"За кого голосувати будете?" Зірки "Кварталу" потішили мережу новим відео

"За кого голосувати будете?" Зірки "Кварталу" потішили мережу новим відео

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Особи
Олександр ПікаловВолодимир Зеленський
Теги
95 КварталВыборы 2019
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