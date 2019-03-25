"За кого голосувати будете?" Зірки "Кварталу" потішили мережу новим відео

Артисти студії "Квартал 95" розсмішили користувачів мережі серією роликів про "підкуп на виборах", де також пожартували над засновником "Кварталу", кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським.

Так, на відео артисти студії Степан Казанін і Олександр Пікалов висміюють комічну ситуацію підкупу виборців гречкою. У момент, коли один із акторів їсть гречку, його запитують про те, за кого він буде голосувати. Той відповідає у такий спосіб, що ледве можна розібрати прізвище Зеленського. Відеоролики опублікував на своїй сторінці в Instagram Євген Кошовий (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Користувачі оцінили жарт "квартальців", підтримавши їх у коментарях. Багато відзначили, що відео розсмішили їх, а самі артисти уміло іронізують над ситуацією навколо виборів.

Студія "Квартал 95" "1+1"

"Це шедевр! Сміюся, не можу зупинитися!" – написали фоловери.

"Поважаю вас, веселуни", – додали інші.

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