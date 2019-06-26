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"За чий рахунок?" У Росії накинулися на Пугачову через гастролі за кордоном

6.3тЧитати матеріал російською

Примадонна російської і радянської естради Алла Пугачова анонсувала концерт у білоруській столиці Мінську. РосЗМІ вказали на те, що її гастролі будуть нібито проплачені президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Так, у мережі з'явилися повідомлення про те, що артистка поїде на гастролі за рахунок чиновників, однак ніякої офіційної інформації щодо цього поки немає. Про це пише Газета. Ru.

Концерт примадонни в Мінську вже раніше викликав скандал у мережі. ЗМІ також повідомляли, що артистка "нажилася на росіянах" і тепер відправляється за кордон із аналогічним шоу, проте вартість квитків на нього значно нижча.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Vesti.Ru

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У спорткомплексі "Мінськ-Арена" 2 листопада квитки в VIP-ложу на масштабне шоу Пугачової коштуватимуть приблизно 10 тисяч рублів. Водночас програма, показана 17 квітня в Державному Кремлівському палаці на честь її 70-річчя, обійшлася в десятки разів дорожче: за квитки в партер потрібно було заплатити до 200 тисяч рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Алла Пугачова
Тег
Новини Росії
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