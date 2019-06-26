"За чий рахунок?" У Росії накинулися на Пугачову через гастролі за кордоном

Примадонна російської і радянської естради Алла Пугачова анонсувала концерт у білоруській столиці Мінську. РосЗМІ вказали на те, що її гастролі будуть нібито проплачені президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Так, у мережі з'явилися повідомлення про те, що артистка поїде на гастролі за рахунок чиновників, однак ніякої офіційної інформації щодо цього поки немає. Про це пише Газета. Ru.
Концерт примадонни в Мінську вже раніше викликав скандал у мережі. ЗМІ також повідомляли, що артистка "нажилася на росіянах" і тепер відправляється за кордон із аналогічним шоу, проте вартість квитків на нього значно нижча.
Алла Пугачова
Vesti.Ru
У спорткомплексі "Мінськ-Арена" 2 листопада квитки в VIP-ложу на масштабне шоу Пугачової коштуватимуть приблизно 10 тисяч рублів. Водночас програма, показана 17 квітня в Державному Кремлівському палаці на честь її 70-річчя, обійшлася в десятки разів дорожче: за квитки в партер потрібно було заплатити до 200 тисяч рублів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
17 квітня Пугачова дала масштабний сольний концерт у Кремлівському палаці на честь 70-річчя.
Через гучний захід розгорілася низка скандалів. У мережі обурилися, що державна установа надала спонсорську допомогу в розмірі 40 млн рублів.
Музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що Пугачова зарозуміло і корисливо використовує своє ім'я, отримуючи такі гроші.
Член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ в Держдумі Вадим Манукян зазначив, що артистка розлютила публіку, "помахавши перед нею червоною ганчіркою".
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