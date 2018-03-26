З "ВІА Гри" пішла вокалістка

Вокалістка популярного українського гурту "ВІА Гра" Міша Романова покинула колектив.

Дівчина натякнула на те, що таке рішення пов'язане з особистими відносинами. Таке зізнання артистка зробила в своєму Instagram-акаунті.

"Найголовніше покликання жінки - це любов. І часом вона потребує твердого рішення. На деякий час артист в мені поступився жінці... Тому я йду з групи, але залишаю в ній частинку своєї душі", - повідомила Романова.

Судячи з усього, рішення покинути колектив було полюбовним, вона продовжує тепло відгукуватися про продюсера Костянтина Меладзе та про своїх колег по колективу.

Миша Романова Instagram @misharomanova

"Це були роки, наповнені чудовою музикою геніальної людини, обожнюваного продюсера Костянтина Меладзе. Дякую Вам Костя, за цей шанс, за віру і підтримку, за прекрасні пісні, які зігрівають серця багатьох слухачів! Еріка та Настя, ми були командою, одним цілим, я буду дуже-дуже сильно сумувати за вам! Ця сторінка з життя назавжди залишиться в моїй пам'яті..." - додала Міша.

"ВІА Гра" Instagram @misharomanova

Відзначимо, що Міша Романова співала у "ВІА Грі" з 2013 року разом з Ерікою Герцег і Анастасією Кожевніковою.

Як повідомляв "Обозреватель", недавно Міша Романова поділилася з шанувальниками відвертим знімком у халаті.