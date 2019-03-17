''З дитинства мріяла співати, як вона'': українська співачка про смерть Началової

Українська поп-співачка Слава Камінська, солістка гурту "НеАнгели", висловилася про смерть зірки 90-х Юлії Началової.

Як зізналася артистка в своєму Instagram-пості, вона з дитинства мріяла співати, як Юлія Началова.

слава Каменська Фото: youtube.com

"Ми ніколи не були знайомі, але з самого дитинства я мріяла співати, як вона. Я слухала, слухала і повторювала, кожну ноту, кожен півтон, кожен звук. Я мріяла співати на сцені, дивлячись на неї! Мені дуже шкода, що не стало талановитої співачки, молодої і красивою матері. Мені дуже шкода... "- написала Камінська.

Нагадаємо, 38-річна Юлія Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована до реанімації з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис та гангрена.

Юлія Началова Фото: facebook.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, зірки російського шоу-бізнесу масово відреагували на смерть виконавиці. Не залишилася осторонь і примадонна російської естради Алла Пугачова. 69-річна співачка також опублікувала в Instagram пост, традиційно додавши до нього неоднозначний коментар.

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