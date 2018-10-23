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''Яка ганьба?'' Скандал навколо ''Х-Фактора-9'' отримав продовження

12.3тЧитати матеріал російською

Продюсер вокального талант-шоу "Х-Фактор" Вадим Лисиця відповів на скаргу учасниці Тетяни Брянцевої, яка поскаржилася у мережі на те, що її виключили із проекту і, незважаючи на три "так" від суддів, вирізали з ефіру.

Як зазначив Лисиця на власній сторінці у Facebook, він із радістю приймає від учасниці цю "ганьбу".

''Яка ганьба?'' Скандал навколо ''Х-Фактора-9'' отримав продовження

"Мені цікаво, яка мета Тані? Довести всім, що вона що? Або хто? Чи вона вирішила таким чином повернутися у проект? Я із радістю приймаю цю ганьбу від неї. Талановиті люди не дзвонять і не просять по телефону поставити в ефір їхній виступ, користуючись 10-річним знайомством", — відповів на претензії учасниці продюсер.

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У свою чергу, домагатися успіху іншими шляхами Брянцеву в коментарях закликав її колега, також учасник "Х-Фактора" Дмитро Сисоєв.

"Я не заплатив ні копійки. Так, до шоу багато запитань залишилося і загадок, але якось усе вийшло, і я вдячний проекту та людям, які працювали зі мною. Причому тут Вадим Лисиця? Яка ганьба? Вадим — талановитий і досвідчений фахівець і дуже порядна людина, яка мені теж багато в чому допомогла. Може, не все так однозначно? Якщо ви талановита і впевнена у собі, у вас все вийде! Не здавайтеся і гідно йдіть до своєї мети, але не такими методами!" — вказав він.

''Яка ганьба?'' Скандал навколо ''Х-Фактора-9'' отримав продовження

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, екс-суддя ''Х-фактора'' роздяглася для чоловічого глянцю.

Читайте всі новини по темі "Х-Фактор Україна" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Х-Фактор Україна
Особа
Вадим Лисиця
Місце
Україна
Об'єкти
шоушоу-бизнестелеканал СТБFacebookсоцмережі
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