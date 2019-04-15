"Ніби злий жарт": мережу схвилювало особисте відео з Началовою, зняте незадовго до смерті співачки

У мережі показали невідоме раніше відео з покійною співачкою Юлією Началовою, зняте незадовго до трагічної смерті артистки 16 березня 2019 року.
Рідкісні кадри, на яких співачка готується до виступу в одній з телепрограм на росТБ, показала її екс-менеджер Анна Ісаєва в Instagram. Вона зазначила, що виявила особисте відео абсолютно випадково (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).
"Ще одне закулісся. Тепер ось із Юлею... Натрапила на репетицію перед зйомками програми на НТВ. Наші переговори. Мотор! Працюємо!" — з ностальгією написала Ісаєва під публікацією.
Юлія Началова
Комсомольская правда
Фоловери Анни і шанувальники Юлії Началової вкотре висловили переживання у зв'язку з несподіваною кончиною співачки і зазначили, що досі не можуть повірити і прийняти смерть Юлії.
"Боляче дивитися, досі не віриться, здається що якийсь поганий сон", — зі скорботою пишуть користувачі мережі.
"Не віриться, як жарт злий..." — додали інші.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру у крові і загострилася подагра, якою вона хворіла в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, — поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану здоров'я співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началову в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. За кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це сталося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли під час ускладнення хвороби.
Співачку поховали у четвер, 21 березня, на Троєкурівському кладовищі у Москві. Попрощатися з нею прийшли багато зірок російського шоу-бізнесу.
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