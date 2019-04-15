"Ніби злий жарт": мережу схвилювало особисте відео з Началовою, зняте незадовго до смерті співачки

У мережі показали невідоме раніше відео з покійною співачкою Юлією Началовою, зняте незадовго до трагічної смерті артистки 16 березня 2019 року.

Рідкісні кадри, на яких співачка готується до виступу в одній з телепрограм на росТБ, показала її екс-менеджер Анна Ісаєва в Instagram. Вона зазначила, що виявила особисте відео абсолютно випадково (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

"Ще одне закулісся. Тепер ось із Юлею... Натрапила на репетицію перед зйомками програми на НТВ. Наші переговори. Мотор! Працюємо!" — з ностальгією написала Ісаєва під публікацією.

Юлія Началова Комсомольская правда

Фоловери Анни і шанувальники Юлії Началової вкотре висловили переживання у зв'язку з несподіваною кончиною співачки і зазначили, що досі не можуть повірити і прийняти смерть Юлії.

"Боляче дивитися, досі не віриться, здається що якийсь поганий сон", — зі скорботою пишуть користувачі мережі.

"Не віриться, як жарт злий..." — додали інші.

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