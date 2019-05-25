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"Як вам таке?!" Зеленський прийшов на "Лігу сміху" і поцілував Кошового. Відео

23.3тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 25 травня, на зйомках гумористичної програми "Ліга сміху" в Жовтневому палаці в Києві з'явився президент України Володимир Зеленський.

Про це в Facebook повідомив продюсер Сергій Перман, поділившись також відповідним відео. "Як вам така поява президента?" – написав він, але незабаром видалив пост.

Однак, фото і відео із шоу почали ділиться й інші користувачі мережі. "Просто бомба! Як вам поява Зеленського?" – написав в Instagram український гімнаст Олег Верняєв, також оприлюднивши відео з Жовтневого палацу.

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"Як вам таке?!" Зеленський прийшов на "Лігу сміху" і поцілував Кошового

instagram.com/elenochka_bukharova

Глядачі зняли момент виходу Зеленського на сцену на початку зйомок. Це викликало овації у залі.

"Як вам таке?!" Зеленський прийшов на "Лігу сміху" і поцілував Кошового

Скрін відео

Зеленський привітав присутніх на концерті, поцілував у голову свого колегу зі студії "Квартал 95" Євгена Кошового та відправився у зал, зайнявши місце біля дружини Олени.

Скрін відео Ігоря Ласточкіна

Скрін відео Ігоря Ласточкіна

instagram.com/lastochkin_igor

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Вечірній квартал" будуть вести учасники команди "Дніпро", актори та ведучі Ігор Ласточкін і Юрій Ткач. На постійній основі до "Кварталу" приєднається капітан команди "Стадіон Діброва" Володимир Мартинець.

Також читайте матеріал OBOZREVATEL про те, що буде з "Кварталом 95" після відходу Зеленського.

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Особи
Володимир ЗеленськийЄвген КошовийОлена ЗеленськаОлег Верняєв
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Ліга сміхувидео
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Ball Yuriy
Ball Yuriy
... господар, робітник, слуга, раб. Простір, просторова фігура, площина, лінія, крапка. Закони, обов'язки, накази, примушення. Громадяни, народ, племя, сім'я, особа ... Ця істота зі своїми "слугою народа" ніяк не дотягує до понять держава, президент, громадяни, простір. Воно ще повзає по площині, як глиста.
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Макушенко Светлана
Макушенко Светлана
Ball Yuriy, истота это ты с своим тупым виденьем действительности,совковый менталитет так и прет из тебя.....
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минчук сергей
минчук сергей
Женщины составляют 80% от всего человечества https://antibaba.ru/viewtopic.php?t=80
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Бондарев Александр
Бондарев Александр
А разве плохо,если президент с народа и с народом?И...не обкрадает его?
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Ball Yuriy
Ball Yuriy
Бондарев Александр, ... троль, президент має бути з громадянами країни, котрі живуть у просторі законів країни, а вождь племені повинен бути з народом, котрий проживає на території проживання. Жити життя В країні і проживати На території не те саме. В Україні і На кварталі не те саме. Троль, а хто там кого обікрав?
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