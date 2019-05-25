"Як вам таке?!" Зеленський прийшов на "Лігу сміху" і поцілував Кошового. Відео

У п'ятницю, 25 травня, на зйомках гумористичної програми "Ліга сміху" в Жовтневому палаці в Києві з'явився президент України Володимир Зеленський.

Про це в Facebook повідомив продюсер Сергій Перман, поділившись також відповідним відео. "Як вам така поява президента?" – написав він, але незабаром видалив пост.

Однак, фото і відео із шоу почали ділиться й інші користувачі мережі. "Просто бомба! Як вам поява Зеленського?" – написав в Instagram український гімнаст Олег Верняєв, також оприлюднивши відео з Жовтневого палацу.

instagram.com/elenochka_bukharova

Глядачі зняли момент виходу Зеленського на сцену на початку зйомок. Це викликало овації у залі.

Скрін відео

Зеленський привітав присутніх на концерті, поцілував у голову свого колегу зі студії "Квартал 95" Євгена Кошового та відправився у зал, зайнявши місце біля дружини Олени.

Скрін відео Ігоря Ласточкіна instagram.com/lastochkin_igor

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Вечірній квартал" будуть вести учасники команди "Дніпро", актори та ведучі Ігор Ласточкін і Юрій Ткач. На постійній основі до "Кварталу" приєднається капітан команди "Стадіон Діброва" Володимир Мартинець.

Також читайте матеріал OBOZREVATEL про те, що буде з "Кварталом 95" після відходу Зеленського.

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