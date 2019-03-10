''Я закінчив з тобою назавжди'': судді ''Голосу країни-9'' серйозно посварилися в ефірі

Продюсер Потап і молдавський співак Дан Балан, судді вокального проекту "Голос країни-9", серйозно посварилися в ході 8 випуску, який пройшов 10 березня в ефірі каналу "1+1".

Цієї неділі на проекті стартували перші "вокальні бої". І перепалка зіркових тренерів сталася після того, як Дан Балан поділився своєю думкою щодо виступу підопічних Потапа Карини Арсентьєвої та Катерини Гудим (відео дивіться нижче).

Дан Балан і Потап

Дует учасниць виступив у 8 випуску з піснею "Cheap Thrills" австралійської співачки Sia. По завершенні номера судді почали ділитися своїми враженнями і Дан Балан зізнався, що йому виступ підопічних Потапа не сподобався.

"Я обожнюю цю пісню, але я сказав собі, що буду чесним сьогодні. Мене не зачепило. Я відчув, що ця пісня не для вас", - вказав співак.

Після того, як учасниці шоу пішли зі сцени Потап повернувся до цієї ситуації і обурився тим, що Дан Балан озвучив "дівчаткам" образливе думку, яку варто було б сказати за лаштунками особисто йому - їх тренеру.

"Тебе це зачепило, це очевидно. Ти не можеш нормально змагатися. Те, що ти зараз робиш - це неправильно", - заперечив Дан Балан, що спричинило подальший спір між колегами.

"Ти закінчив?" - відмахнувся Потап від подальших коментарів.

"Я закінчив з тобою назавжди", - ображено відповів йому Дан Балан.

Ще пізніше Потап попросив у глядачів вибачення за сварку, яка сталася в ефірі.

Читайте також на OBOZREVATEL, як 3 березня пройшов сьомий випуск вокального шоу "Голос країни". Традиційно, крісла суддів зайняли співачка Тіна Кароль, репер і продюсер Потап, танцюрист і співак Діма Монатік, а також їх молдавський колега Дан Балан.

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