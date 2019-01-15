''Я не можу зрозуміти...'' Чоловік Тодоренко висловився про ''брудну'' Росію

Російський співак Влад Топалов, 33-річний чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко, поскаржився підписникам у соцмережі на бруд у Росії.

На особистій сторінці в Instagram артист привів у приклад європейські країни. Обурення Топалов підкріпив цитатою із жартівливої пісні Володимира Висоцького.

"Чому навколо бруд???? Половина світу в снігу і тільки Росія у бруді... я не можу зрозуміти", — вказав Топалов.

До свого посту співак додав сімейне фото: на ньому він і Регіна Тодоренко прогулюються вулицею із новонародженим сином.

"Скрізь же автомобілі, всюди сніг, скрізь одне і те ж. Тільки в Європі чисті дороги і білі, а у нас — один бруд. Як це пояснити? Як співав В. С. Висоцький: "обидно, Зин!" — додав Топалов.

Пост співака зібрав у соцмережі більше 80 тис. лайків і став приводом для активних дискусій у коментарях. Фоловери Топалова висловилися про небажання уряду стежити за чистотою вулиць, а також вказали на пряму причину перетворення снігу на суцільну багнюку:

"Відповідь дуже проста — реагенти. Сніг достатньо прибирати, а не посипати гори снігу реагентами і сіллю. Ось і результат", — вказали під фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Регіна Тодоренко і Влад Топалов нещодавно стали батьками. Артистка народила сина в одній із державних лікарень у Москві.

На новоспечених батьків після появи малюка обвалилася хвиля критики за те, що вони тримають у секреті подробиці про свого сина. Так у соціальних мережах парі раз-у-раз ставили запитання щодо малюка, проте вони їх ігнорували.

Пізніше артист доволі різко звернувся до фанатів і хейтерів, попросивши не "цькувати його дружину" в мережі і залишити їх у спокої, оскільки пара свідомо не хотіла розповідати нічого про поповнення у родині.

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