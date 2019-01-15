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''Я не можу зрозуміти...'' Чоловік Тодоренко висловився про ''брудну'' Росію

6.1тЧитати матеріал російською

Російський співак Влад Топалов, 33-річний чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко, поскаржився підписникам у соцмережі на бруд у Росії.

На особистій сторінці в Instagram артист привів у приклад європейські країни. Обурення Топалов підкріпив цитатою із жартівливої пісні Володимира Висоцького.

"Чому навколо бруд???? Половина світу в снігу і тільки Росія у бруді... я не можу зрозуміти", — вказав Топалов.

До свого посту співак додав сімейне фото: на ньому він і Регіна Тодоренко прогулюються вулицею із новонародженим сином.

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"Скрізь же автомобілі, всюди сніг, скрізь одне і те ж. Тільки в Європі чисті дороги і білі, а у нас — один бруд. Як це пояснити? Як співав В. С. Висоцький: "обидно, Зин!" — додав Топалов.

Пост співака зібрав у соцмережі більше 80 тис. лайків і став приводом для активних дискусій у коментарях. Фоловери Топалова висловилися про небажання уряду стежити за чистотою вулиць, а також вказали на пряму причину перетворення снігу на суцільну багнюку:

"Відповідь дуже проста — реагенти. Сніг достатньо прибирати, а не посипати гори снігу реагентами і сіллю. Ось і результат", — вказали під фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Регіна Тодоренко і Влад Топалов нещодавно стали батьками. Артистка народила сина в одній із державних лікарень у Москві.

На новоспечених батьків після появи малюка обвалилася хвиля критики за те, що вони тримають у секреті подробиці про свого сина. Так у соціальних мережах парі раз-у-раз ставили запитання щодо малюка, проте вони їх ігнорували.

Пізніше артист доволі різко звернувся до фанатів і хейтерів, попросивши не "цькувати його дружину" в мережі і залишити їх у спокої, оскільки пара свідомо не хотіла розповідати нічого про поповнення у родині.

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Особи
Регіна ТодоренкоВлад Топалов
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнессоцмережіInstagramНовини Росії
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Интересно, но в Европе как раз ставят в пример работу российских коммунальщиков и дорожников, насмехаясь над своими, для которых редкий снежок всегда оказывается в диковинку. Последние, кстати, снегопады там показали "готовность" их к противостоянию с такими явлениями. И я не вижу чтобы г-н Топалов и его жена стояли на фото по колено в грязном снегу. Конечно, претензии к коммунальщикам будет всегда, это сопутствует их профессии, неизбежность, но.... Я, кстати, вообще не понимаю как свою личную жизнь можно превратить в нечто похожее на передачу Дом-2.
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