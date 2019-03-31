"Я готова, мене нічого не зупиняє": Каменських заінтригувала заявою про вагітність

Українська поп-співачка Настя Каменських (NK) зізналася, що жіноче щастя для неї є головною складовою в житті, і вона дуже хоче мати повноцінну сім'ю, а також народити дитину.

Так, артистка підкреслила, що нарешті усвідомила: вона повністю готова для материнства. Про це вона розповіла в інтерв'ю для проекту "Екзамен з Єфросиніною" (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

"До цього я була дитиною, але тепер зрозуміла, що вже я підходжу до цього. Мені прямо хочеться сім'ю, я проходжу новий етап. Популярність – це "швидкопсувний продукт", вона швидко проходить. А сім'я – це кохана людина, дитинка... Я готова", – розговорилася Настя.

Настя Каменських і Потап Instagram @kamenskux

На питання про те, чи уявляє артистка себе вагітною і що її зупиняє зараз, вона відповіла, що перешкод для народження дитини у неї немає.

"Я уявляю себе в положенні. Я тільки-тільки до цього підходжу. Мене нічого не лякає, я точно знаю, що я все зроблю. Мене нічого не зупиняє", – підсумувала Каменських.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Настя Каменських спростувала чутки про вагітність, які активно поширюються її шанувальниками. Артистка розповіла, що ніколи не була вагітною, але дуже хоче дітей.

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