''Я довго мовчала'': травмована актриса ''Дизель Шоу'' висловилася про горе у колективі

Українська гумористка Яна Глущенко, учасниця студії "Дизель Шоу", яка після автобусної ДТП на маршруті Львів — Київ потрапила у клініку, висловилася про трагічну смерть колеги, актриси Марини Поплавської.

Зворушливий пост Глущенко через декілька днів після аварії розмістила на особистій сторінці в Instagram.

Яна Глущенко Фото: segodnya.ua

"Я довго мовчала, бо не знала, що писати. Шок, страх, горе. Наша Марі (вона ніколи не любила, коли Її називають по-батькові), наша Маріанна, моя маленька... Вона завжди була нашою наставницею, мудрою, доброю і дуже вразливою душею", — згадала вона, приклавши до посту спільну фотографію з колегами, зокрема й Мариною Поплавською.

"У нас із нею були свої особливі відносини, моя Музя (так я її називала), зіграла велику роль у моїх особистих стосунках, за що я їй дуже вдячна. Маріша завжди любила гумор, вирази з її вуст можна було записувати на цитати!" — продовжила Глущенко.

"Ти завжди нас мирила, мудро міркувала і їла багато шоколаду (звичайно ж, чорного — там же менше калорій). З тобою у нас найтепліші і добрі спогади. Я знаю, Музя, ти не хочеш, щоб ми плакали, ти завжди любила сарказм, отже твої тонометри в хороших руках! Шалено любимо тебе, дівчинко наша! Ми і весь світ! Спи, сонечко, а ми будемо намагатися і далі тебе тільки радувати. Люблю, Лялюня", — додала артистка.

Пост Глущенко зібрав у соцмережі понад 20 тис. лайків лише за лекілька годин, глядачі програми, шанувальники висловили в коментарях свої співчуття і підтримку артистам "Дизель Шоу".

Нагадаємо, що в суботу, 20 жовтня, учасники "Дизель Шоу" потрапили в ДТП дорогою зі Львова, де гостювали з концертом. Автобус коміків виїхав у нічний рейс на Київ лише з одним водієм, через що поліція не виключає версію, що він заснув за кермом. Загалом же причина аварії з'ясовується.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, вцілілий актор ''Дизель Шоу'' розповів про героїзм актриси Марини Поплавської.