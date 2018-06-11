УкрEngРус
Реєстрація
СпортLady

"Я дійсно виїхав до Ізраїлю..." Ургант розповів про "друге громадянство"

2.8тЧитати новину російською

Російський шоумен, комік і актор Іван Ургант, якому в понеділок, 11 червня, росЗМІ приписали офіційне отримання паспорта громадянина Ізраїлю, дійсно поїхав на кілька днів до згаданої країни. Однак не збирається залишати Росію, яку "дуже любить".

Фото: aif.ru

Про це ведучий програми "Вечірній Ургант" на "Першому каналі" написав на особистій сторінці в Instagram, закликавши журналістів припинити поширювати новини про його "міфічний" другий паспорт.

"Я дійсно виїхав до Ізраїлю... На два дні. Тут поховані жінки, які мене виховали і яких я дуже люблю - моя прабабуся і моя тітка. Я залишаюся громадянином Росії, дуже люблю свою країну і виїжджати з неї не збираюся", - написав Ургант, додавши до свого посту сімейне фото.

Друзі! Передплатники! Спасибі всім за таке хвилювання і занепокоєння) Я дійсно виїхав до Ізраїлю ... На два дні. Тут поховані жінки, які мене виховали і яких я дуже люблю - моя прабабуся і моя тітка. Я залишаюся громадянином Росії, дуже люблю свою країну і виїжджати з неї не збираюся. З поваги до моєї сім'ї прошу: чи не лякайте мою бабусю Ніну Миколаївну моєї міфічної еміграцією! З наступаючим Днем Росії !!! І до вечора на Першому))))

Публікація від Іван Ургант (@urgantcom)

Новини
"Хлопчик буде після": Лобода відповіла на питання про батька дитини

"З поваги до моєї родини прошу: не лякайте мою бабусю Ніну Миколаївну моєю міфічною еміграцією!" - додав шоумен.

Таким чином, незважаючи на те, що Ургант спростував чутки про переїзд, в своєму повідомленні він все ж таки не заперечував, що отримав громадянство Ізраїлю

Нагадаємо, свою кар'єру Іван Ургант будував на "П'ятому каналі", "Хіт-ФМ", "MTV Росія", НТВ і телеканалі "Росія". Шоумен знявся в ряді російських комедій, а в даний час веде передачі на "Першому каналі".

Читайте також на OBOZREVATEL, як Іван Ургант підколов Ані Лорак за нове шоу.

Особа
Іван Ургант
Об'єкти
соцмережіInstagram
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги