Втрутилися актори: скандал навколо ''Іронії долі'' в Росії отримав продовження

Відомий радянський актор Андрій Мягков назвав Рязанського митрополита Марка "недалеким розумом" після критики останнім фільму "Іронія долі або З легким паром".

Таку заяву Мягков, який зіграв у фільмі персонажа Євгена Лукашина, зробив в ефірі радіостанції "Говорить Москва".

"Я думаю, що Рязанський митрополит дуже недалекий розумом, що ж тут говорити, якщо це так?" — сказав актор.

Андрій Мягков 24smi.org

Персонаж Андрія Мягкова в "Іронії долі" Кадр фільму

Відзначимо, митрополит заявив, що фільм "Іронія долі" суперечить християнству і "наповнює душу людини помилковими, нездійсненними мріями".

За словами священнослужителя, церква закликає людей до праці та постійній роботі над собою. "А тут зовсім інша картина: для того, щоб сталося диво, не потрібен працю, можна просто зустрітися, посидіти, напитися — і диво відбудеться само собою", — сказав митрополит.

Як писав OBOZREVATEL, раніше російський актор Сергій Бурунов обурився ситуацією в РФ і розповів, як сидів без роботи через анексію Криму.