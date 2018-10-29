''Всьому має бути межа!'' Учасницю ''Танців з зірками'' зацькували у мережі за слабкий виступ

Відома українська телеведуча і одна з учасниць п'ятого сезону шоу "Танці з зірками" Леся Нікітюк спровокувала хвилю гніву у глядачів після невдалого номера, який продемонструвала в ході десятого ефіру.

Так, артистка станцювала диско разом із партнером іншої учасниці, Дімою Жуком, який замінив на проекті Женю Кота. Виступ не особливо вразив журі, проте вони поставили Лесі бал, вищий за середній — 26. Настільки лояльне ставлення до конкурсантки обурило користувачів Instagram, які на сторінці "Танців" залишили масу гнівних коментарів.

В ході глядацького голосування Нікітюк стала одним із лідерів, що дозволило їй продовжити участь у шоу, не потрапивши навіть у зону ризику. Власне, той факт, що телеведуча, яка "не танцює", безеперешкодно переходить з ефіру в ефір, і збентежив глядачів.

"Всьому має бути межа! Леся — хороша телеведуча, але слабкий учасник, невже вона сама цього не бачить? Пора вже йти",— закликали Лесю покинути шоу фанати.

"Зрячі люди розуміють, що це не танці, але якісь одержимі фанати голосують. Набридло, чесне слово. У неї самої є "стоп"?" — обурилися фоловери.

Виступ Лесі Нікітюк і Діми Жука:

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали лідерів і аутсайдерів шоу "Танці з зірками". Так, за прогнозами аналітиків, шанси на перемогу зростають у Іраклі Макацарії та Мішель Андраде.