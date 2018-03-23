"Всі знають і мовчать": відома українська актриса відмовилася зніматися для Росії

Відома українська актриса Римма Зюбіна заявила, що перестала зніматися в українських серіалах, бо всі вони створюються для Росії.

Артистку обурює те, що всі знають про ситуацію, що склалася в українському кінематографі, проте мовчать. Таке висловлювання прозвучало в інтерв'ю Зюбіної "Детектору медіа" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я зараз у повному кінопростої. Тому що всі серіали досі знімаються для Росії, а я ще в 2014 році сказала, що я не буду зніматися (для Росії. - Ред.). На сьогоднішній день у Києві знімається все для Росії. В телеефірі про це все всі знають і мовчать. Я постійно говорю-говорю, але нічого від цього не змінюється", - стверджує Римма.

Римма Зюбіна Котонавти

Актриса стверджує, що в 2017 році у неї було всього шість знімальних днів.

"Я - актриса, яка не знімається у цій країні, не дивлячись на всі відгуки і нагороди після "Гнізда горлиці", - додала Зюбіна.

При цьому Римма отримує безліч запрошень по роботі у комерційних театральних постановках, проте відмовляється від участі в них.

"Для мене це не той матеріал, на який потрібно розмінюватися", - зізналася актриса.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Римма Зюбіна поскаржилася на те, що у головних ролях в українських фільмах поголовно знімаються російські актори.