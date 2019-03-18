"Врятувати могло лише диво": лікар розкрив нюанси хвороби Началової

Судячи з відомих діагнозів, врятувати популярну російську поп-співачку, телеведучу і актрису Юлію Началову, яка померла в лікарні Москви 16 березня, могло лише диво.
Таку заяву в коментарі "Экспресс-газете" зробив російський лікар-ендокринолог Арсен Хабілов. Він також зазначив, що на стан артистки вкрай негативно вплинули надмірні навантаження та перевтома.
"Для того щоб так загнати свій організм, по-перше, треба, щоб був якийсь осередок хвороби — від початку слабке місце. Плюс страшні перевантаження. У кожного свій запас міцності", — підкреслив експерт.
Юлія Началова
Известия
"Тут, мабуть, з грошима проблем не було, але людина абсолютно не реагувала на сигнали, які посилав їй організм. Пришпорювала, коли треба вже відпустити повіддя", — сказав лікар.
Хабілов зазначив, що у нього немає сумнівів у тому, що лікарі зробили все можливе для порятунку поп-зірки.
"Але коли у пацієнта з "букетом" починається зараження крові, некроз тканин — тут гарантій бути не може. Гадаю, вже в момент переведення на апарат ШВЛ було зрозуміло, що врятувати Юлю може тільки диво", — підсумував він
Юлія Началова
Експрес-газета
Нагадаємо, 38-річна Юлія Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована в реанімацію з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли і інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис і гангрена.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Через деякий час Юлію були змушені підключити до апарату штучної вентиляції легенів, почався набряк. Ще тоді близькі і менеджери співачки не повідомляли деталей про стан зірки, і навіть всіляко намагалися заперечувати трагедію.
Після того, як ЗМІ повідомили, що у співачки почали відмовляти внутрішні органи, зокрема, нирки, її ввели в стан медикаментозної коми.Власне, в свідомість вона так і не приходила.
За словами батька співачки, вони з матір'ю хоч і були поруч в лікарні, але так і не встигли попрощатися з Юлією.
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