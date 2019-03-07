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"Вона мене послала": відомий український дизайнер розповів про зв'язок з Пугачовою

7.6тЧитати матеріал російською

Український дизайнер і модельєр Андре Тан розповів, як його "послала" примадонна російської естради Алла Пугачова, якій він запропонував сукні власного виробництва.

Так, Андре поділився історією, яка сталася з ним, коли йому було 14 і він тільки робив перші кроки в кар'єрі дизайнера. Тоді йому дивом вдалося пробратися після концерту в гримерку до легендарної артистки, де він показав їй ескізи авторських вбрань. Про це модельєр розповів у YouTube-шоу Андрія Остапчука (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"У 14 років я був щиро закоханий в Пугачову, мені здавалося несправедливим, що вона не носить мої сукні. З величезними зусиллями я поповзом пробрався до неї в гримерку і показав ескізи. Вона мене, природно, послала, посміявшись наді мною. Мовляв, повчися ще, хлопчик", – розповів Тан.

Андре Тан і Андрій Остапчук

Андре Тан і Андрій Остапчук

Скріншот з відео (YouTube)

Він додав, що ця зустріч нічого йому не дала надалі, але зате показала, що в житті можна досягти всього, якщо є величезне бажання.

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"Я зрозумів, що можу все, тому що якщо я, "малкашня", назбирав грошей і приїхав до Києва, де зустрівся з самою примадонною, значить у мене все вийде. Я повірив в самого себе", – підсумував Андре Тан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ повідомили про екстрену госпіталізацію примадонни Алли Пугачової. Артистка нібито перенесла операцію на серці. Пізніше її чоловік, комік Максим Галкін, а також і сама Пугачова прокоментували інцидент.

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Особи
Алла ПугачоваАндре Тан
Тег
шоу-бизнес
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