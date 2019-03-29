''Влізе через кватирку'': скандальна Maruv розлютила мережу новим фото

Українська співачка MARUV, яка після перемоги на Національному відборі на Євробачення-2019 відмовилася представляти країну на пісенному конкурсі, розлютила фанів свіжим постом в Instagram.

На особистій сторінці у соцмережі знаменитість опублікувала фото в традиційному стилі, під яким повідомила, що незабаром виступить у Тель-Авіві, ізраїльському місті, яке приймає цього року Євробачення.

"Ну як ви там, друзі? Завтра я буду в Тель-Авіві. Побачимося", — написала під знімком артистка.

Досить швидко пост MARUV зібрав понад 20 тис. лайків. Водночас позитивну реакцію новина викликала далеко не у всіх.

"Не пустили в Тель-Авів, тоді сама приїду?", "Якщо двері в Тель-Авів не відкриваються, залазимо через кватирку", "Ну-ну, а тебе ж там прям так чекають...", "Ну хоч так відзначишся там", — вказали під постом артистки.

Нагадаємо, що перемігши в Національному відборі на Євробачення-2019, MARUV відмовилася представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі. Після переговорів з організатором — Національною суспільною телерадіокомпанією України — артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

Пізніше в НСТУ прокоментували пункти договору, які назвали "не такими вже й страшними", як про це розповіла в соцмережах MARUV.

Як писав пізніше OBOZREVATEL, не знайшовши заміну MARUV, Україна була змушена відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Зауважимо, що Україна може пропустити і Євробачення-2020 року, детальніше про це читайте за посиланням.

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