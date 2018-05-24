"Він - обличчя пропаганди": Приходько різко "пройшлася" по Козловському

Українська співачка та волонтер АТО Анастасія Приходько назвала таємний виступ заслуженого артиста України Віталія Козловського в Москві зрадою.

Вона вважає, що саме через такі концерти в Україні є безліч проблем. Своєю думкою про вчинок співака Приходько поділилася в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ".

"У нас всі проблеми і походять від таких показових виступів. Росія - це країна, яка напала на нас, через яку в Україні всі проблеми, через яку в нас всі біди. Ми поховали 10 тисяч людей. Невже це варто того ? Але у кожного, напевно, свій градус поведінки та міра людяності ", - стверджує Анастасія.

Анастасія Приходько Tv.ua

Крім того, артистка вважає, що виступ у Москві - не перший показовий вчинок Козловського в плані зради Батьківщини.

"Невже ні для кого не була показовою фотографія з Нелею Штепою (одіозна сепаратистка, колишній мер Слов'янська. - Ред.)? Хіба не були показовими його заяви про те, що він не знає, хто на кого напав? А тут він ще й на 9 травня до Москви їде. Дивно, що георгіївської стрічки ще у нього не було. Вітаємо ветеранів? Але суть же не в ветеранах! Суть у країні", - стверджує Приходько.

За її словами, артистам, які вчиняють, як Козловський, не можна давати виступати в Україні.

"Чи не забороняти. Просто не давати можливості виступати тут. Тому що Козловський - особа пропаганди. Я не здивуюся, якщо він поїде в "ДНР" і теж скаже, що треба підтримати когось. Мовляв, там же ж наші люди теж", - підсумувала Приходько.

Віталій Козловський Instagram @vkozlovskiy

Нагадаємо, заслужений артист України, естрадний співак Віталій Козловський засвітився на концерті в Москві та лише після того, як у мережі стали з'являтися фото заходи за участю українця, на його особистій сторінці в Facebook з'явилося звернення - артист пояснив свій візит до столиці РФ і розповів, чому вважає, що все зробив правильно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше концерт Козловського відмінили в його рідному Львові, а також в Києві та Одесі.