"Він дуже змінився": колеги Говорухіна згадують покійного режисера

У четвер, 14 травня, колеги російського режисера Станіслава Говорухіна, який помер вранці в цей же день на 83 році життя, згадали спільні роки дружби, кращі картини і таланти народного артиста РФ.

Актори, співаки та інші представники культури поділилися спогадами з журналістами і на особистих сторінках у соцмережі.

Фото: tvc.ru

"Великий художник, режисер, людина, чоловік, чоловік справжній!" - зазначив актор Марат Башаров в бесіді з журналістами каналу "Звезда".

За словами Башарова, режисер "любив і вмів жити".

"Інтелігентний, розумний, з приголомшливим почуттям гумору. Як він любив жити, вмів жити. Він все робив дуже красиво і смачно", - додав артист.

Пам'ятати режисера пообіцяв в соцмережі гуморист Юхим Шифрін.

Будемо пам'ятати ... Публікація від Нахімов Шифрін (@koteljnik) 14 Чер 2018 у 2:49 PDT

За словами 79-річної актриси Лії Ахеджакової, яка знала Говорухіна з молодих років, режисер сильно змінився.

"Я знала його і спілкувалася з ним, коли ми були молоді, в Одесі на студії. Він дуже змінився з тих пір. Дуже співчуваю", - процитував її портал Eg.

Ахеджакова, яка зіграла напару з режисером в картинах "Сукині діти" і "Кохання-зітхання 3", запам'ятала режисера "світлою" і "симпатичною" людиною.

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Як згадав співак Володимир Буйнов на особистій сторінці в Instagram, режисер був досить простий і не любив, коли його називали по імені та по батькові.

"Слава ... він не любив, коли друзі називали його по-імені та по батькові, тим більше жінки. Слава! Здавалося, зовсім недавно ми святкували його вісімдесятиріччя...", - пожартував співак про ювілей режисера.

А ось актор Єгор Кончаловський назвав Говорухіна "дуже великою людиною".

"Дуже шкода, що ми втратили таку прекрасну людину. Не тільки приголомшливого режисера, який залишиться в серцях глядачів своїми легендарними картинами, а й громадського діяча. Дуже велика людина", - процитував актора Telegram-канал 360tv.

Спільним фото в соцмережі поділився і комік Володимир Винокур, який назвав режисера "генієм".

Варто згадати і той факт, що за роки кар'єри в індустрії кіно, Говорухін неодноразово піддавався критиці з боку колег, зокрема, в зв'язку зі своїми різкими висловлюваннями на політичні теми. Режисер неодноразово гостро висловлювався щодо українсько-російського конфлікту і активно виступав на підтримку політики Володимира Путіна.

Говорухін брав активну участь у політичному житті, був членом путінської партії "Єдина Росія". У 2000 році був кандидатом в президенти країни.

Нагадаємо, Станіслав Говорухін помер вранці 14 червня. Днем раніше режисер був екстрено госпіталізований.

Спочатку причиною смерті назвали сердечною недостатність, проте вже незабаром стало відомо, що режисер був невиліковно хворий на онкологію.

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