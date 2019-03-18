''Він був мені більше, ніж батько'': український співак на "Голосі країни" пояснив, чому змінив ім'я

Український співак та учасник "Голосу країни-2019", відомий раніше як Олександр Ткаченко, розповів у 9 випуску програми, чому змінив ім'я на Девід Аксельрод.

Як зізнався артист у відповідь на питання Потапа, причиною для зміни імені стала складна для нього історія, проте він радий, що зміг поділитися нею з глядачами (відео дивіться нижче).

- Скажіть мені, будь ласка... - звернувся Потап до Аксельрода. - Тільки я можу запитати. Вони інтелігентні виховані люди, а я принц дарницький, тому мені легко. Я ж знав вас не Девідом Аксельродом. Був Володимир Ткаченко...

- Ну, це історія дуже складна для мене, - зізнався співак. - Я взяв прізвище свого дідуся - він був Аксельрод. Але коли були гоніння єврейського народу, він узяв прізвище Кисленко. Майже три роки тому він загубився, у нього був Паркінсона. Його не знайшли. Щоб вшанувати його пам'ять - а він був мені більше, ніж батько - я взяв його прізвище.

На це Потап відповів, що любити артиста менше за зміну імені українці навряд чи будуть.

У 9 випуску шоу Девід Аксельрод зійшовся у вокальному "поєдинку" з Яною Клявіною, також підопічною Тіни Кароль. Вибір співачки припав на Аксельрода і він пройшов до наступного етапу проекту - вокальних нокаутів.

Як повідомлялося раніше, продюсер Потап і молдавський співак Дан Балан, судді вокального проекту "Голос країни-9", серйозно посварилися в ході 8 випуску, який пройшов 10 березня в ефірі телеканалу "1+1".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!