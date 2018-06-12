Вілл Сміту не подобається, що його син носить жіночий одяг

Як з'ясувалося, акторові Віллу Сміту не подобається, що його син носить жіночий одяг. Про це повідомляє Independent Online .

Джада Пінкетт Сміт, дружина актора і мати Джейдена, в інтерв'ю згадала, як Вілл в 2016 році відреагував на звістку про те, що його син знявся в рекламі жіночого одягу Louis Vuitton: "Потрібно віддати Джейдену належне - його стиль, його вибір одягу особливо сміливий , якщо врахувати той факт, що він - темношкірий хлопець і син актора і зірки хіп-хопу ", - говорить Джада. - У Вілла, звичайно, своя думку з цього приводу. Пам'ятаю, як він подзвонив мені і запитав: "Ти обговорювала з Джейденом все це? Що він тепер носить спідниці?" І я відповіла - "Так, обговорювала. Він щасливий і це головне"".

Публікація від Jaden Smith (@ c.syresmith) 28 Січ 2016 в 8:31 PST

Вілл Сміт від вибору сина не в захваті, а ось Джада не втомлюється підкреслювати, наскільки це сміливий вчинок: "Джейден розповідав, що носить спідниці, щоб дати дітям свободу, щоб дати іншим людям свободу думати непересічно, самовиражатися і не боятися, що їх за це будуть труїти".

@sarahdonnealia @riannevanrompaey @jean_campbell #jadensmith @christiaingrey in the new @louisvuitton SS16 ad Campaign photographed by Bruce Weber Публікація від 🆖 (@nicolasghesquiere) 3 Січ 2016 в 6:37 PST

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що діти знаменитого актора Уілла Сміта, дочка Віллоу і син Джейден, знялися в екстравагантної фотосесії для модного глянцю .