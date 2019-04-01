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''Війна ще не закінчена'': українська співачка висловилася про долю Зеленського

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Перемога гумориста Володимира Зеленського в першому турі президентських перегонів - лише перемога в битві. Війна ще не закінчена.

Такою думкою на особистій сторінці в Instagram поділилася українська співачка Камалія Захур, дружина мільярдера Мохаммада Захура. За словами артистки, противники президентства Зеленського докладуть максимум зусиль.

"Війна ще не закінчена. Всі ті, хто підтримали Володю Зеленського, не повинні святкувати зараз, залиште це на 21 квітня. Тому що справжня битва починається зараз, коли Порошенко використовує весь свій 20-річний досвід політичних ігор проти тримісячного політичного новачка", - заявила артистка.

На думку співачки, опонент Зеленського вдасться до купівлі голосів, підриву довіри і почне гру зі звинуваченнями. Прихильникам коміка співачка порадила ігнорувати подібні повідомлення в соцмережах.

"Не потрібно спокушатися цією перемогою і починати боротися за фінальний бій тільки тоді, ви виграєте війну", - додала вона, приклавши до свого посту спільне фото з Володимиром Зеленським та його колегою Євгеном Кошовим.

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Пост артистки зібрав у соцмережі близько 4 тис. лайків, при цьому сотні фоловерів відповіли Камалії в коментарях. Позиція виконавиці викликала неоднозначну реакцію.

"Краще б ви помовчали", "Камаліє, я вважала, що ви розумна жінка", "Не хочу нікого ображати, але... люди, які ж ви тупі... Бідна наша країна, бідні воїни на передовій, бідні кримські татари, бідні патріоти. Ні з ким будувати державність..." - відреагували під постом знаменитості.

''Війна ще не закінчена'': українська співачка висловилася про долю Зеленського
''Війна ще не закінчена'': українська співачка висловилася про долю Зеленського
''Війна ще не закінчена'': українська співачка висловилася про долю Зеленського

Як писав раніше OBOZREVATEL, російський співак і композитор Олексій "Професор" Лебединський несподівано привітав Володимира Зеленського з впевненою перемогою в першому турі президентських перегонів.

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Особи
Володимир ЗеленськийКамаліяМарина Порошенкостудія "95 квартал"
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы ПрезидентасоцмережіInstagram
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кудря александр
кудря александр
Кемел-Камалія- верблюдица. Прекрасное животное. Но не умное....
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Зеленський,поки що і не боровся(він і не знає як це робиться)-його виклали на "блюдечке с кайомочкой". Ще ніхто і ніщо не відає-шо воно на смак. Єдине,що його приготували вороги для Українського придурка+латентного кремлефіла.
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Соколова Оксана
Соколова Оксана
Певица?
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