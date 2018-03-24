"Найстрашніше гайдамака": український рок-музикант розповів правду про ненависть Польщі

Антиукраїнські настрої в Польщі підігріваються правлячою партією і не підтримуються половиною суспільства.

Про це ефірі ObozTV заявив фронтмен гурту "Гайдамаки" Олександр Ярмола.

"Те, що ми бачимо - це картинка в медіа. Її накачує певна політична сила в Польщі, яка прийшла до влади. Якщо хтось цікавиться, їздить до Польщі і спілкується там з людьми, то знає, що це не можна назвати голосом Польщі. Цю політику уряду не підтримує рівно половина поляків. Освічена частина польського народу не підтримує цього. Просто всі ЗМІ накачують таку істерію. Все на так погано", - підкреслив він.

Також музикант розповів, як поляки реагують на назву їхнього гурту під час гастролей в Польщі.

"У них поки є страшилки більш серйозні, ніж гайдамаки. Вони по черзі йдуть від недавнього минулого і потроху заглиблюються. Спочатку їх дуже лякала УПА і Бандера, потім дійшли до Хмельницького, а потім якийсь глупий закон прийняли, і Європа включила санкції. їм зараз не до цього. Думаю, вони не скоро почнуть знову розслідувати це зло польсько-українських відносин", - додав Ярмола.

Як повідомляв "Обозреватель", 1 березня в Польщі набув чинності так званий "антибандерівський" скандальний закон про Інститут національної пам'яті, який передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів і звинувачення поляків в причетності до злочинів Третього рейху та Холокосту.

У свою чергу, в українському МЗС зазначили, що своїм законом про заборону пропаганди так званої бандерівської ідеології Польща намагається зобразити українців виключно як "злочинних націоналістів" і "колабораціоністів Третього рейху".

Раніше, Польща звинуватила українців в масовому вбивстві.