"Відкрию маленький секрет..." Приходько пояснила місце MELOVIN на "Євробаченні-2018"

Українська співачка та волонтер АТО Анастасія Приходько вважає, що MELOVIN зайняв низьке місце на "Євробаченні-2018" виключно через політичний чинник.

Артистка, яка теж раніше брала участь у міжнародному пісенному конкурсі, стверджує, що представник України виступив гідно, однак при будь-яких розкладах у найближчому часі перемога нашій країні не світить. Про це Приходько розповіла в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ".

"Пацан молодець, зібрався, виступив гідно. Мені сподобалося, як його зустріли, незважаючи на те, що зайняв 17-е місце. Такий результат - пояснимий логічно. Ми виграли "Євробачення" два роки тому, в найближчі роки три нам не світить ніяке місце. Тому що це все політика. Тому що потрібно давати іншим країнам можливість виграти", - пояснила Анастасія.

Крім цього, поділилася Приходько, про те, хто переможе в конкурсі, країни домовляються заздалегідь.

"Відкрию маленький секрет: перед тим, як відбувається конкурс, все зустрічаються, все обговорюють, хто з країн готовий прийняти "Євробачення". Ось і все. Ізраїль цього року готовий прийняти конкурс, вкласти у нього гроші", - вважає артистка.

Нагадаємо, у ніч з суботи на неділю, 12-13 травня, в столиці Португалії Лісабоні пройшов гранд-фінал "Євробачення-2018", в рамках якого за перемогу в конкурсі змагалися 26 країн-фіналісток.

Представник від України MELOVIN отримав 11 балів від журі та 119 балів від глядачів конкурсу. В результаті співак посів 17-е місце з 26 можливих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сам MELOVIN назвав "Євробачення" шалено політичним конкурсом.