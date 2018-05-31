"Від пацанки до панянки-3": хто переміг

У фіналі популярного реаліті-шоу "Від пацанки до панянки-3" перемогла Яна Ковальська.

Ковальська отримала звання головної панянки, 100 тисяч гривень і золоту брошку, повідомляє прес-служба Нового каналу.

Яні Ковальській 25 років і родом вона із Запоріжжя. Дівчина прийшла на проект, щоб змінитися заради коханої людини і 5-річної доньки. Яна абсолютно не приділяла уваги своїй дитині, вважаючи за краще розважатися в галасливих компаніях з великою кількістю алкоголю.

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До проекту дівчина працювала адміністратором в салоні краси. Крім того Яна - КМС з кікбоксингу, чемпіонка України.

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На проекті дівчині вдалося стати більш жіночною і м'якою, Яна позбулася шкідливих звичок.

Instagram Яни Ковальської

Нагадаємо, у фінал проекту потрапило троє дівчат - Даша Куровська, Яна Ковальська і Діна Абу Зейтер. На фінальному балу, який проходив в стилі "Великого Гетсбі", пацанки, а також гості вечірки, прийшли у сукнях, перлах і хутрах, а чоловіки - в смокінгах. Інших двох фіналісток програш не засмутив. За словами дівчат, вони раді тому, що їхнє життя змінилося, а перемога - не головне.

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Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше на шоу "Від пацанки до панянки-3" вибрали найкрасивішу учасницю .