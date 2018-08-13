"Ви живі?" Зникнення Пугачової з соцмереж стривожило фанів

Шанувальники легендарної артистки, примадонни російської естради Алли Пугачової висловили своє занепокоєння тим, що зірка зникла з соціальних мереж.

Так, остання публікація Алли Борисівни в соцмережі Instagram була зроблена ще 27 липня 2018 року, з того часу артистка не з'являлася в своєму акаунті.

Занепокоєння фоловерів посилюється ще і чутками про смерть примадонни, які активно поширюються в мережі. Так, низка ЗМІ раніше повідомили, що Алла Пугачова померла 9 серпня 2018 року.

Сторінка Алли Пугачової Instagram @alla_orfey

Сторінка Алли Пугачової Instagram @alla_orfey

Фанати Алли Борисівни в коментарях почали висловлювати свої хвилювання щодо того, чому вона припинила постити фотографії в мікроблог.

"Алло Борисівно, ви живі? Чому всюди пишуть, що ви загинули?" - висловили свої переживання фани.

Зрозуміло, інформація про смерть Пугачової не відповідає дійсності - зірка жива і неушкоджена, а її мовчання в соціальних мережах може бути пов'язане з сімейною відпусткою в Італії, про що свідчать фото її чоловіка Максима Галкіна у Instagram.

Публікація від Максим Галкін (@maxgalkinru) 29 Лип 2018 у 2:08 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2018 року в мережі також з'явилися чутки про те, що Алла Пугачова померла. Повідомлення про смерть легендарної артистки поширили у Twitter. Крім цього, в пості також вказувалися подробиці трагедії: нібито співачка померла від передозування наркотиками.